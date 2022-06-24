Emekli ve memur zamları, dolar, sosyal yardımlar, stokçuluk... Bakan Nebati tek tek açıkladı!

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 olarak açıkladı. Böylece memurların maaşlarına zam olarak yansıyacak enflasyon farkında 5 aylık rakamlar netleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Mayıs anket döneminde yüzde 2,97 olarak öne çıkan enflasyon beklentisi ise Haziran ayı için yüzde 3,77 oldu. TÜİK'in açıkladığı yüzde 35,64 5 aylık Mayıs ayı enflasyon oranı verisi ile Merkez Bankası'nın yeni anketine göre gerçekleşen yüzde 3,77'lik enflasyon beklentisine göre yeni zamlı maaş oranları da belli olmaya başladı. Ancak kesin zam oranı Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. Haziran ayı enflasyon oranı ise 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

NEBATİ’DEN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI

Milyonlarca vatandaş Temmuz ayında yapılacak zamma odaklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kritik açıklamalar geldi. Bakan Nebati komisyonda yaptığı sunumda 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Ayrıca memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Nebati, Temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak, "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30,95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" diye konuştu.

İşte Sabah’te yer alan habere göre Bakan Nebati’nin açıklamalarından öne çıkanlar…

ELEKTRİK, DOĞALGAZ YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Vatandaşın hanesinde tükettiği elektrik, doğalgazın piyasa fiyatlarının altında kullanımını sağlamak için BOTAŞ, EÜAŞ'a 134,5 milyar lira aktarım gerçekleştirilecek. İstihdama katkı sağlayacak yatırımlara 105 milyar lira, 103,3 milyar lira vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için mahalli idarelere aktarım yapılacak.

EVDE BAKIM, 65 YAŞ AYLIĞINA TARANSFER

Evde bakım destekleri, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların, engelli vatandaşların aylıkları, muhtaç ailelere yardım için 44,8 milyar lira, 37,1 milyar lira tarıma destek ödemelerine aktarılacak.

KUR ARTIŞINA 40 MİLYARLIK KORUMA

Ek bütçenin 89,4 milyar lirasının faiz giderleri, 40 milyar lirasının mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler, 156 milyar lirasının ise zorunlu harcamalar için kullanılacak.

ENFLASYON BASKISI AZALACAK

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken, istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam ediyor. İkinci çeyreğe ilişkin göstergeler ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor.

ENERJİ FATURASI 50 MİLYAR ARTTI

Başta enerji olmak üzere artan küresel emtia fiyatları ile Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı risklerin dış ticaret dengesi üzerinde etkilerini çok net gördük. 2022 bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaştı. Bu gelişmenin Türkiye'nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirdi.

TURİZM GELİRİ 5,5 MİLYARA ÇIKTI

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 148 artarak 6,5 milyon kişiye, turizm gelirleri ise yüzde 122 artarak 5,5 milyar dolara yükseldi. Haziran ayı itibarıyla ülkemizi ziyaret eden kişi sayısının toplam 19 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

241 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ

Vatandaşın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için çaba gösteriyoruz. Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

GES OLUMLU SONUÇLANDI

Tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza alternatifler sunmak amacıyla geliştirdiğimiz gelire endeksli senetlerin ihracını duyurduk, talepleri topladık ve talepler de olumlu şekilde neticelendi.

FAHİŞ FİYAT, STOKÇULUĞA İZİN YOK

Vatandaşın alım gücünü artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmaları tespit etmek ve vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimleri artırdık. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan enflasyon ile mücadele ekiplerimiz aracılığı ile denetimlerimizi daha da yoğunlaştırdık.

GÜÇLÜ NAKİT REZERVİ

Borçlanma programına esneklik sağlayan güçlü nakit rezervi politikamızı sürdürüyoruz. Ülkemiz düşük kamu borç stokuyla olumlu ayrışmaya devam etmiştir.

BÜTÇE GELİRİ YÜZDE 100 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 1 trilyon 84 milyar lira, vergi gelirleri yüzde 108 artarak 881.1 milyar liraya çıktı. Ek bütçe ile vergi gelirlerinde 927.7 milyar lira, vergi dışı gelirlerde 152.9 milyar lira olmak üzere genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir bekleniyor.

GELİR TAHMİNİ

Ana kalemlerle ilave gelir tahmini: