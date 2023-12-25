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Emekli ve memur zammı 2024 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur? AK Parti’den açıklama!

25.12.2023 14:44 | Son Güncelleme:
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Emekli ve memur zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla değişecek. Emekli ve memur zammı ile ilgili gelişmeleri polis memuru, doktor, mühendis, öğretmen, hemşire, avukat ve diğer meslek gruplarından kişiler yakından takip ediyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayına dair enflasyon verileri TÜİK tarafından yayımlandı. Şimdi gözler Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı 2024 ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur? AK Parti’den açıklama!

Memur ve emekli maaş zammının ne zaman açıklanacağı internette araştırılıyor. En düşük memur maaşı Temmuz ayında 22 bin lira olarak belirlenirken en düşük emekli maaşı ise 7.500 TL olmuştu. Gözler TÜİK tarafından yapılması beklenen Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasına çevrildi. 6 aylık enflasyon, farkı belirleyecek. Bu kapsamda kamu kurumunda çalışan memur ve emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanacak. Polis memuru, doktor, mühendis, öğretmen, hemşire, avukat ve diğer meslek gruplarından kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte 2024 memur maaşı ve emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

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2024 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşı zamları 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek.

Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor.

TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı verilerini 3 Ocak yayımlayacak.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

memur ve emekli maaşı

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri farklı tarihlerde tahsis numarasına göre yapılıyor. Ocak ayının 3’ünde enflasyon rakamları kesinlik kazanacağından emekli zam oranları belli olacak. Maaşların Ocak ayında zamlı olarak yatması bekleniyor. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26’sı arasında alırken Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında zamlı maaşlarını alacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur ve emekli maaşına ilişkin geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadelere yer vermişti:

"En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır."

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5 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerini yayımlamasının ardından memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı belli oldu. Yayımlanan verilere göre enflasyon 2023 yılının kasım ayında yüzde 3,28 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

en düşük emekli maaşı

REFAH PAYI DA EKLENEBİLİR

Öte yandan bahsi geçen oranların üzerine refah payının da dahil edilme ihtimali de var.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak beklenmişti. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

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