Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek 2025 kapılarını kapattı 'Refah payı artık 2026 yılına...'

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen zam, refah payı gelecek mi? Milyonlar bu soruların yanıtını araştırıyor. Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranları merak ediliyor. Peki, emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? İşte emekli ve memur maaşlarında seyyanen zam ve refah payına dair tüm merak edilenler...

Habertürk canlı yayınında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç "Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak revize etti. Bunun üzerinden konuşacak olursak yani enflasyon yüzde 44 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ayında yüzde 15.45 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 11.25 oranında zam yapılması gerekecek ocak ayında. Eğer enflasyon Merkez Bankası'nın tahmininin üzerine çıkıp işte yüzde 46 olursa, bazı beklentiler o yönde, bu durumda ise SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ocakta yüzde 17.05 oranında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 12.80 oranında artış yapılacak" dedi.

MAAŞLARA NASIL ZAM YAPILACAK?

Devamında Kıvanç "Yani her durumda gördüğünüz gibi SSK ve Bağkur emekli ayrılıklarıyla memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında 4.20 puan bir fark söz konusu olacak. Maaş zamlarının nasıl yapılacağı belli. SSK ve Bağkur emekli aylıkları gerçekleşen enflasyona göre, son 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan zam ise aslında toplu sözleşmeyle belirleniyor, 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeyle. Ancak enflasyon toplu sözleşme ile belirlenen oranı aşarsa aradaki fark yansıtılıyor. 2025 yılı için toplu sözleşme zammı ilk yarıda yüzde 6, 2. yarıda yüzde 5 olacak. Ama bu yılın son ikinci yarısından bir enflasyon farkı olacağı için toplu sözleşmeyi aşan, toplam zam işte enflasyon yüzde 44 olursa memurlarda yüzde 11.25, enflasyon yüzde 46 olursa yüzde 12.80 oranda artış yapılacak memur maaşlarına" ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ÇEKİCİ BİR FARK OLUŞTU"

"Bu adil bir artış mı?" sorusuna yönelik ise Kıvanç "Emekli açısından bakarsanız, memur emeklileri açısından bakarsanız bence değil. Yani memur emeklilerine aslında pek öngörülmüyor açıkçası 2025 yılında bir ilave artış beklenmiyor. Ne memur maaşlarına ne emekli aylıklarına bir ilave artış beklenmiyor. Ama memurlar açısından bir ilave zam ihtiyacı var. Çünkü hatırlarsanız geçen yıl Temmuz ayında memur maaşlarına seyyanen zam yapıldı. O sırada 8077 liraydı seyyanen zam. Bu ortalama memur maaşlarında yüzde 74 oranında artış anlamına geldi. Buna karşılık emekli memur aylıkları geçen yıl Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırıldı. Orada bir fark oluştu. Seyyanen zamdan emekliler yararlanmadı. Oradan bir fark oluştu. Bu yılın ocak ayından tüm memurlar ve emekliler aynı oranda zam aldı, yüzde 49.25 oranında zam aldı. Ama temmuz ayına geldiğimiz zaman Temmuz ayında emekliler arasında bir fark oluştu. Memurlar açısından da bir fark oluştu ama esas emekli memurlar açısından dikkat çekici bir fark oluştu. O da ne? İşçi ve esnaf emeklisi yüzde 24.73 oranında zam aldı Temmuz ayında. Memur emeklisi yüzde 19.31 oranında zam aldı. Yani arada 5,5 puanlık bir fark oluştu" şeklinde konuştu.

BU DURUM DEVAM EDECEK Mİ?

Kıvanç "Özellikle çalışan memurla emekli memur arasındaki dengeyi bozuyor. Bir memurun çalışırken aldığı maaşla emekli olduğunda eline geçen aylık arasında büyük bir fark ortaya çıkıyor. 2000'li yılların başlarına gittiğimiz zaman 2000'li yılların başlarında ortalama bir emekli memur aylığı ortalama memur maaşının yüzde 87'si seviyesindeydi. Şimdi geldiğimiz bu son seyyanen zamla ortaya çıkan bu farklılıktan dolayı yüzde 41'e düştü. Hatta bazı durumlarda yüzde 38'e kadar düşmüş durumda. Yani çalışırken 100 alıyorsunuz emekli olduğunuzda elinize 40 geçiyor. Bu çok büyük bir fark. Dolayısıyla insanlar, memurlar emekli olmaktan kaçınmaya başladı, korkmaya başladı. Artık işte yaş haddini bekleyip 65 yaş biliyorsunuz memurlarda yaş haddi, yaş haddini bekleyip öyle emekli olalım diyen memurları görmeye başlıyorum" dedi.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN REFAH PAYI

Gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi olan refah payı için de konuşan Kıvanç "Refah payı gündemde değil. Maalesef gündemde değil. Ama işte az önce anlattığım gibi burada özellikle emekli memurlar açısından bir refah payı ihtiyacı var. Yani çok büyük bir fark söz konusu emekli memurlar açısından. Bu farkın giderilmesi, en azından bu seyyanen zammın 8077 liraydı seyyanen zam, şimdi arttı o, yanlış aklımda kalmıyorsa 14 bin lira küsür bir rakama geldi. Seyyanen zammın tamamı tabii ki yansıtılamaz emekli aylıklarına ama seyyanen zammın en azından yüzde 75'i emekli aylıklarına yansıtılabilirse memur emekli aylıklarına, bu aradaki fark kapatılabilir. Ama SSK ve Bağkur emeklileri için ben ilave zam beklemiyorum açıkçası. Memur maaşlarında ise 2025 yılında toplu sözleşme yapılacak. Artık 2026 yılına bir refah zammı 2026 yılına kalacak gibi görünüyor memurlar açısından" ifadelerini kullandı.