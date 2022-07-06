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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri 8 Temmuz'a kadar...

06.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve Ramazan ile Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1100 lira olarak ödenen ikramiyelere ilişkin yeni gelişme yaşandı. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılmaya başlandı. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.

Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri 8 Temmuz'a kadar...

Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri dün başladı. 22-26 Temmuz tarihlerinde maaş alanlara ise ikramiyeleri bugün ödeniyor.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklilerinin de ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak.

ÖDEMELER 8 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri yarın yapılacak. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar devam edecek.

Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiye bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiye
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