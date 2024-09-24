Emekliler dikkat: Sistem değişiyor! Çalışan emeklilerden ekstra prim kesilebilir... İkinci emekli maaşı da gündemde

Ekonomi gündeminde emeklilerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni orta vadeli programın içerdiği emeklilerle ilgili düzenlemeler netleşmeye başladı. Ekonomi bürokrasisi sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak için birçok seçeneği masaya yatırdı. Tartışılan öneriler arasında çalışan emeklilerden Genel Sağlık Sigortası alınması formülü de var. İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan habere göre; Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli program sosyal güvenlik sistemini de etkileyecek. Sistem dengeyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Tartışılan düzenlemeler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Ekonomi bürokrasisi çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü üzerinde duruyor.

Halen emeklilik dönemine kadar çalışanlardan toplam yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bu primin yüzde 7,5'i işveren payı olurken yüzde 5'i ise çalışan payı oluyor. Emekli olduktan sonra emekli maaşını da alarak çalışmaya devam edenlerdense sadece sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Ayrıca bir genel sağlık sigortası primi ödenmesi söz konusu olmuyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERDEN BELLİ BİR YAŞA KADAR GSS PRİMİ ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Tartışılan modelde ise emekli aylığı alarak çalışmaya devam edenlerden belli bir yaşa kadar genel sağlık sigortası alınması öngörülüyor. Yaş sınırı için şu anda bir netlik bulunmazken 55-60 yaş gibi bir kriterin getirilebileceği belirtiliyor. Genel sağlık sigortası primlerinin çalışanın aldığı hangi maaştan kesileceği, alınması öngörülen primlerde işçi-işveren dengesi olup olmayacağı konularında ise çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Orta vadeli programda öngörülen bir diğer düzenleme ise tamamlayıcı emeklilik sistemi. Yeni sistemde bireysel emeklilikteki otomatik katılım sisteminin ikinci bir emeklilik aylığı imkanı sağlayacak şekilde tamamlayıcı emeklilik sistemine çevrilmesi gündemde. Uygulamayla çalışanların işveren ve devletin de desteğiyle tamamlayıcı emeklilik sistemine prim ödemesi öngörülüyor. Böylece çalışanların hem SGK'dan emekli olacağı hem de ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacağı belirtiliyor.

İKİNCİ EMEKLİ AYLIĞI ÖDENEBİLİR

Mevcut sistemde çalışanlar her ay brüt ücretlerinin yüzde 3'ünü bireysel emeklilik sistemine aktarıyor. Devlet bunun yüzde 30'u kadar katkı yapıyor ve birikimler değişik fonlarda nemalandırılıyor. Tamamlayıcı emeklilikte ise sisteme işverenin de katkı sunması, 10 yıl 56 yaş olarak şu anda uygulanan şartlar yerine gelince birikim sahibine toplu para ya da ikinci emekli aylığı ödenmesi planlanıyor.