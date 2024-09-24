FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliler dikkat: Sistem değişiyor! Çalışan emeklilerden ekstra prim kesilebilir... İkinci emekli maaşı da gündemde

Emekliler dikkat: Sistem değişiyor! Çalışan emeklilerden ekstra prim kesilebilir... İkinci emekli maaşı da gündemde

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.09.2024 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi gündeminde emeklilik sistemiyle alakalı yeni gelişmeler yaşanırken çalışmaya devam eden emeklileri ilgilendiren detaylar da masada. Edinilen bilgilere göre sosyal güvenlik sistemi değişiyor. Buna göre çalışan emeklilerden belli bir yaşa kadar GSS primi alınabilir. Diğer yandan tamamlayıcı emeklilik sistemi de öngörülen düzenlemeler arasında. Bu öngörülen sistemle şartlar yerine getirildiğinde birikim sahibine toplu para ya da ikinci emekli aylığı ödenmesi planlanıyor.

Ekonomi gündeminde emeklilerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni orta vadeli programın içerdiği emeklilerle ilgili düzenlemeler netleşmeye başladı. Ekonomi bürokrasisi sosyal güvenlik sisteminde dengeyi sağlamak için birçok seçeneği masaya yatırdı. Tartışılan öneriler arasında çalışan emeklilerden Genel Sağlık Sigortası alınması formülü de var. İşte detaylar...

iStock-513223014 (1)

Ekol TV'de yer alan habere göre; Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası olan orta vadeli program sosyal güvenlik sistemini de etkileyecek. Sistem dengeyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Tartışılan düzenlemeler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Ekonomi bürokrasisi çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası alınması formülü üzerinde duruyor.

iStock-1063289558

Halen emeklilik dönemine kadar çalışanlardan toplam yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Bu primin yüzde 7,5'i işveren payı olurken yüzde 5'i ise çalışan payı oluyor. Emekli olduktan sonra emekli maaşını da alarak çalışmaya devam edenlerdense sadece sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Ayrıca bir genel sağlık sigortası primi ödenmesi söz konusu olmuyor.

iStock-1177200047

ÇALIŞAN EMEKLİLERDEN BELLİ BİR YAŞA KADAR GSS PRİMİ ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Tartışılan modelde ise emekli aylığı alarak çalışmaya devam edenlerden belli bir yaşa kadar genel sağlık sigortası alınması öngörülüyor. Yaş sınırı için şu anda bir netlik bulunmazken 55-60 yaş gibi bir kriterin getirilebileceği belirtiliyor. Genel sağlık sigortası primlerinin çalışanın aldığı hangi maaştan kesileceği, alınması öngörülen primlerde işçi-işveren dengesi olup olmayacağı konularında ise çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

iStock-1182515882 (1)

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Orta vadeli programda öngörülen bir diğer düzenleme ise tamamlayıcı emeklilik sistemi. Yeni sistemde bireysel emeklilikteki otomatik katılım sisteminin ikinci bir emeklilik aylığı imkanı sağlayacak şekilde tamamlayıcı emeklilik sistemine çevrilmesi gündemde. Uygulamayla çalışanların işveren ve devletin de desteğiyle tamamlayıcı emeklilik sistemine prim ödemesi öngörülüyor. Böylece çalışanların hem SGK'dan emekli olacağı hem de ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacağı belirtiliyor.

iStock-1368925303

İKİNCİ EMEKLİ AYLIĞI ÖDENEBİLİR

Mevcut sistemde çalışanlar her ay brüt ücretlerinin yüzde 3'ünü bireysel emeklilik sistemine aktarıyor. Devlet bunun yüzde 30'u kadar katkı yapıyor ve birikimler değişik fonlarda nemalandırılıyor. Tamamlayıcı emeklilikte ise sisteme işverenin de katkı sunması, 10 yıl 56 yaş olarak şu anda uygulanan şartlar yerine gelince birikim sahibine toplu para ya da ikinci emekli aylığı ödenmesi planlanıyor.

iStock-1369559273 (1)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı GSS emeklilik GSS primi 2024
En Çok Okunan Haberler
Polis katilinin annesi isyan etti: Gidin bunu herkese söyleyin!

Polis katilinin annesi isyan etti: Gidin bunu herkese söyleyin!

Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Zamanında 120 bin TL'ye aldı... Şimdi paha biçilemiyor!

Zamanında 120 bin TL'ye aldı... Şimdi paha biçilemiyor!

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Bir tütün ürününe daha zam yapıldı

Yeni asgari ücretle ilgili bir karamsar senaryo daha! 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Yeni asgari ücretle ilgili bir karamsar senaryo daha! 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.