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Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak

TBMM'nin yeni yasama döneminin başlamasıyla milletvekilleri tarafından emekliler ve çalışanlarla ilgili düzenlemelere dair pek çok kanun teklifi Meclis gündemine taşındı. Emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine dair bazı öneriler de dikkat çekerken muhalefet milletvekillerince Meclis'e sunulan 3 ayrı teklifin detaylarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak
Hande Dağ

TBMM'nin yeni yasama dönemi başladı. Emeklinin gözü ise kanun tekliflerinde. Uzman isim Meclis'e verilen kanun tekliflerini değerlendirerek emekliye nefes aldırabilecek detayları tek tek sıraladı.

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekliler için çok sayıda kanun teklifi verildiğini belirterek "TBMM gündemine muhalefet milletvekilleri tarafından taşınan 3 hayati teklif, milyonlarca emekliye nefes aldıracak mahiyettedir" dedi.

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak 2

"TATİL DESTEĞİ"

Yıllarca dirsek çürüten bir çalışanın emeklilik çağında dinlenmesinin, gezmesinin lüks değili insanı bir hak olduğunu vurgulayan Karakaş, sunulan ilk kanun teklifinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 18'inci maddesine dayandığını vurguladı. Teklifin kabul edilmesi halinde yapılacak düzenlemenin detaylarını Karakaş şu şekilde aktardı:

"Her yıl haziran ayında emeklilere ikramiye verilecektir.
Ödeme miktarı net asgari ücret tutarında olacaktır.
Bu destek yalnızca yurt içi dinlenme tesislerinde kullanılabilecektir.
Uygulama usulünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenleyecektir"

Karakaş, bu adımın emeklinin sosyal hayata katılımını güçlendireceğini vurguladı.

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak 3

AYLIK BAĞLAMA ORANI

Öte yandan emekli sayısının 17 milyonu aştığına işaret eden Karakaş "Ancak 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi, emekli maaşlarının kademeli olarak erimesine yol açmıştır" dedi. Mevcut sistemde her 360 günlük prim için Aylık Bağlama Oranı'nın (ABO) yüzde 2 olarak uygulandığını belirten Karakaş, bu hesapla 25 yıl tam çalışan bir emektarın prime esas kazancının ancak yüzde 50'sini maaş olarak alabildiğini kaydetti.

Meclise sunulan 3'üncü kanun teklifinin de bu noktaya parmak bastığını aktaran Karakaş detayları şöyle sıraladı:

"ABO Artışı: Her 360 gün için uygulanan %2'lik oran %3'e çıkarılacaktır.
Maaş Skalası: 25 yıl çalışan bir emektarın maaş bağlama oranı %50'den %75 seviyesine yükselecektir.
Geçmişe Dönük Güncelleme: Eklenecek geçici madde ile, kanun öncesinde bağlanan maaşlar da bu yeni oranla güncellenerek hak kayıpları telefi edilecektir"

Karakaş, bu adımın da emekliye doğrudan nakit desteği ve kalıcı gelir artışı anlamına geldiğini belirtti.

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak 4

EMEKLİYE İNTİBAK

Diğer yandan emekliler arasında yıllardır kanayan bir yara olarak aylık bağlama dengesizliğini işaret eden Karakaş, özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar ile eski emekliler arasında ciddi maaş uçurumu doğduğunu belirtti. Karakaş hazırlanan ikinci teklif ile 5510 s. Kanun'a Ek Madde 25 eklenmesinin öngörüldüğünü kaydedip esasları şu şekilde sıraladı:

"Düzenleme maddesi

  1. Gösterge sistemi
    İntibak esasları
    506 sayılı Kanun'daki gösterge tablosu ve memur katsayısı esas alınacak.

Düzenleme maddesi

  1. Taban/Tavan oran
    İntibak esasları
    Aylık Bağlama Oranı (ABO) tabanı yüzde 60'tan başlayacak, en fazla yüzde 85 olabilecek.

Düzenleme maddesi

  1. Kazanılmış hak
    İntibak esasları
    Hesaplanan yeni maaş düşük kalırsa mevcut maaş ödenmeye devam edecek.

Düzenleme maddesi

  1. Sınırlandırma
    İntibak esasları
    Geriye dönük toplu ödeme yapılmayacak"

Karakaş, söz konusu intibak düzenlemesinin adaletsizliği ortadan kaldırabileceğini işaret etti.

Emekliler için 3 kanun teklifini İsa Karakaş sıraladı: Tatil desteği, ABO, intibak 5

Öte yandan Karakaş, "Bu 3 kanun teklifinin yasalaşması, sadece emeklilerimizin değil, toplumun tamamının huzuruna ve adalet duygusuna hizmet edecektir. Meclisimizin bu sese kulak vermesi, geçim darlığı çeken milyonlara bayram havası yaşatacaktır. Temennimiz odur ki; bu teklifler komisyonlardan geçip Genel Kurul'da kabul edilsin, emeklimiz nihayet rahat bir nefes alsın" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli meclis
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