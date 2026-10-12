Emekliler için rakamlar güncellendi! Bankalar sıraya girdi: 35 bin TL'ye hemen hesaplara yatırılıyor

Emekliler dört gözle Ekim ayı promosyonlarını beklerken bankalarda yarış kızıştı. Birçok banka yeni kampanyalarını duyururken emeklinin hesabına girecek para 35 bin TL'ye ulaştı.

Bankalar tek tek şartlarını ve kampanyalarını ilan etti. İşte Ekim ayında promosyon almak isteyen emekliler için sunulan fırsatlar...

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını bankadan alanlara banka 25 bin TL’ye varan promosyon ve ödül vadediyor.

15 bin TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamasına 2 bin TL, yeni sigorta poliçesi de 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'ye varan promosyon müşterilerin tercihine sunuldu.

Bankanın emekli promosyon kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim arası olarak duyuruldu.

YAPI KREDİ

Banka tüm emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon kampanyasını duyurdu.

19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli vatandaşlara 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

İNG

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlar maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32 bin TL'ye varan emekli maaş promosyonu hakkına sahip olabiliyorsunuz.

QNB

22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşını QNB’ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankadan almayı taahhüt edenler 20 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.

DENİZBANK

Banka emeklilere toplamda 30 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor.

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18 bin TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunuluyor.

Kampanya, 31 Aralık'a kadar DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerli.

ŞEKERBANK

Banka emekliler için 35 bin TL'ye varan promosyon avantajı sunuyor.

Yeni kampanya kapsamında temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 35 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ödemeler; maaş tutarına göre belirlenen ana promosyon ve bankacılık ürünlerinden yararlanılması durumunda eklenen ek promosyonlar (Vadesiz Hesap, Kredi Kartı Bonus, Sigorta, KMH ve Fatura Talimatı) üzerinden hesaplanıyor.

İŞ BANKASI

Banka SGK emeklisi müşterilerine özel 25 bin TL’ye Varan emekli promosyonu imkanı sağlıyor.

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Banka 10 bin TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, ücretsiz para transferi imkanlarını da promosyonun içine dahil etti.

1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankadan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda kampanyadan yararlanabilecek.

Halihazırda emekli maaşını bankadan alan SGK Emeklilerinden; 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler yine kampanyadan yararlanabilecek.