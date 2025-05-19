Emekliler kritik güne odaklandı! Uzman isim tarih verdi... Bayram ikramiyesinde 'Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum' diyerek o detayı açıkladı

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli ikramiyelerine çevrildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konuşulmaya başlandı. Uzman isimden konuyla ilgili değerlendirme geldi.

CNN TÜRK yayınında konuşan Mali Müşavir Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"2018’den bu tarafa geleneksel olmaya başladı. Dini bayramımız olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikramiyeler veriliyor. Buradaki ikramiyenin ne kadar olduğunu ve kimlere verildiğini değerlendirelim.

Bakıldığı zaman 2018'de ilk defa bin lira üzerinden başlamıştı. Daha sonrasında 2021'de 1100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te ise 3 bin lira oldu. Güncelde ise bu rakam 4 bin liraya erişmiş durumda. İki bayram üzerinden değerlendirildiği için toplamda yıllık olarak 8 bin lira emeklilerimize bayram ikramiyesi verildiğini söyleyebiliriz.

Geçmiş dönemlerde hangi tarihlerde verildiği ile ilgili şöyle bir literatürü taradığımız takdirde bayramdan bir hafta öncesinde verildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada 6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geldiği için ilgili hafta beraberinde yani 2 Haziran Pazartesi günü ile 5 Haziran Perşembe günü içerisinde emekli tahsis numarasının son hanesine göre bu ikramiyelerin ödeneceğini tahmin ediyoruz.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

Şu an 16 buçuk milyon emeklimiz var. 16,5 milyon emeklimiz aynı şekilde bayram ikramiyesini alıyor. Peki farklı kesimler de var mı? Evet var. Orada özellikle emeklilerimiz, yaşlılık, vazife malüllüğü aylığı alanlar, sürekli iş göremez geliri olanlar, ölüm geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ile bunların arkada kalan dul veya yetim diye nitelendirdiğimiz buradaki kişiler de aynı şekilde hak sahipleri olarak bunu aldığını söyleyebiliriz.

Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Eğer şu anda emeklilikle ilgili mayıs ayının yani 31 Mayıs'a kadar başvurusunu, emekli tahsis başvurusunu yaptıkları takdirde çalışanlar için kastediyorum, emekliliği hak edenler için kastediyorum, onlar da Haziranda ödenecek olan Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceğini söylemek istiyorum"