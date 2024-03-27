FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliler rekor kırdı: Ödemeler yarın hesaplarda!

Emekliler rekor kırdı: Ödemeler yarın hesaplarda!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.03.2024 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli promosyon ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankalarının maaş promosyonları artmıştı. Emekliler ne kadar promosyon alacak?

Emekliler rekor kırdı: Ödemeler yarın hesaplarda!

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırdıktan sonra emeklilere bankalara akın etti, başvuru rekoru kırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da promosyon miktarlarında zam yapması bekleniyor.

P2

BAŞVURULARDA REKOR

Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

P5

ÖDEMELER 28 MART'TA HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

P7

ERDOĞAN DUYURMUŞTU, 8 İLA 12 BİN TL YATACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı mitingde, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları cuma 15.30'a kilitlendi! Fiyatlar yön buluyor, rekor mu gelecek, rüzgar tersine mi dönecek?Altın fiyatları cuma 15.30'a kilitlendi! Fiyatlar yön buluyor, rekor mu gelecek, rüzgar tersine mi dönecek?
Aselsan yaptı, Bayraktar TB3 böyle uçtu! Çok önemli bir hamle daha…Aselsan yaptı, Bayraktar TB3 böyle uçtu! Çok önemli bir hamle daha…
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Promosyon rekor emekli
En Çok Okunan Haberler
4 gün kala tek tek saydı! İşte sürpriz beklenilen iller...

4 gün kala tek tek saydı! İşte sürpriz beklenilen iller...

'Sıfır saati' yaklaşıyor: Gözler Erdoğan'ın "dönüşünde"

'Sıfır saati' yaklaşıyor: Gözler Erdoğan'ın "dönüşünde"

Kıdem tazminatı, mesai saatleri, vergi düzenlemesi... Çalışma hayatı baştan sona değişiyor!

Kıdem tazminatı, mesai saatleri, vergi düzenlemesi... Çalışma hayatı baştan sona değişiyor!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Aselsan yaptı, Bayraktar TB3 böyle uçtu! Çok önemli bir hamle daha…

Aselsan yaptı, Bayraktar TB3 böyle uçtu! Çok önemli bir hamle daha…

En düşük emekli maaşı için ilave refah payı artışı iddiası!

En düşük emekli maaşı için ilave refah payı artışı iddiası!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.