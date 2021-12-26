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Emeklilere ek ödeme müjdesi! Başvuru yapan herkese...

26.12.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda emekli maaşı zam oranları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Gelen ek destek açıklamaları, bütün zamanların en yüksek zammının uygulanacağı yorumlarını da gündeme getirdi. Bankaların emekliye nakit destekleri de sürerken Garanti BBVA tarafından duyurulan yeni promosyon oranları ile emeklilere ek destek sağlanması kararlaştırıldı. Peki ek ödeme nasıl alınır? İşte emekliye özel destekler ve ayrıntıları...

Emeklilere ek ödeme müjdesi! Başvuru yapan herkese...

Yeni senede emekli maaşına ek olarak bankalardan yüksek oranda nakit desteği almak isteyenlere ayrıcalıklı fırsatlar sunulmakta. Bankaların emekliye destekleri yakından takip edilirken Garanti BBVA tarafından tüm SGK emeklilerine özel, maaşını taşımayı taahhüt eden kişilere 2.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

EMEKLİYE ÖZEL 2.000 TL PROMOSYON ÖDEMESİ!

Ödeme, ek koşul ya da herhangi bir şart aranmadan, başvuru yapan herkesin hesabına aktarılacak. Yeni oranlar sayesinde emeklinin gelecek dönemde de rahat ettirilmesi sağlanmış olacak.

Aynı zamanda 250 TL değerinde ek ödemelerde emekli tanıdığını da getiren vatandaşlara verilerek toplamda 2 bin 250 TL ek nakit promosyon kazanma fırsatı sunulacak. En düşük emekli maaşı alan müşterileri için emekli maaşı 1.500 TL ve altındakilere 1.300 TL ödeme yapılmış olacak. Emekli maaşı 1.500 – 2.500 TL arasında olanlara 1.650 TL ve 2.500 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlar ise 2.000 TL alabilecek.

Emekli maaş zammı oranlarının belirlenmesine az bir zaman kalmışken bankalar arasında emekli promosyon oranları yarışları da hızlandı. Emeklilere özel bankacılık hizmetlerini de sunmaya başlayan bankalar, nakit promosyon ödemelerinin beraberinde birçok bankacılık hizmetinin de en avantajlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve oranları:

• Akbank Emekli Promosyonu: 2.500 TL

• ING Emekli Promosyonu: 1.750 TL

• Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu: 2.000 TL

• Garanti Emekli Promosyonu: 2.000 TL

• Vakıfbank Emekli Promosyonu: 750 TL

• TEB Emekli Promosyonu: 1.800 TL

• Ziraat Emekli Promosyonu: 750 TL


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Garanti BBVA
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