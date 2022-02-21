Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Yeni yılda asgari ücrete yapılan zammın ardından bu seferde emekli bayram ikramiyeleri gündeme geldi. Büyük artışla beraber vatandaşlar azda olsa rahat bir nefes alırken milyonlarca emekli ve memur için enflasyon farkı dışında kalan ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti.

Emekli ve memur için ek zam talebi yasal düzenleme sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Bununla beraberde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban fiyat 2500 liraya kadar çıkarken memur ve emeklisinin de zam oranı böylelikle yüzde 30.95 oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM

Milyonlarca emekliyi sevindirecek olan haberde geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü yazdı. Daha öncesinde 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla beraber 1100 TL olmuştu.

Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

