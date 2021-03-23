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Emeklilerin maaşına zam mı gelecek? Emeklilere ek ödemeler ne zaman verilecek? Yüzde 10’luk ek ödeme talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 13:16 | Son Güncelleme

Emeklilere vergi iadesi yerine verilen yüzde 4-5’lik ek ödemelerle ilgili flaş bir talep ortaya atıldı. TÜED, emeklilere verilen ek ödemelerin düşük kaldığını vurgulayarak, yüzde 4-5’lik oran yerine yüzde 10 oran talep etti. Talebin hayata geçmesi hâlinde emekli maaşlarında 414 TL’ye varan artış yaşanacak….

Ocak ayı içerisinde yapılan emekli maaşlarına zammın ardından gözler temmuz zammı ve bayrak ikramiyelerine çevrildi. Bin 554 TL’nin altında emekli maaşı olan emeklilere yüzde 5, bu rakamın üstünde olanlara ise yüzde 4 oranda ek ödeme veriliyor. TÜED’in talebiyle birlikte emekli maaşlarına yapılması beklenen zam heyecan yarattı.

Emeklilerin maaşına zam mı gelecek?

TÜED’in ek ödemelerin yüzde 10’a yükseltilmesi talebi gerçekleşirse emeklilerin ödemelerinde artış yaşanabilir…

Emeklilere ek ödemeler ne zaman verilecek?

Emeklilere ek ödemeler ne zaman verilecek?
Emekliye verilen ek ödemenin artırılmasını talep eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında olduğunu vurgulayarak, emeklilerin aldığı ödemelerde artış yaşanmasını istedi.
Türkiye Emekliler Derneği, (TÜED) oranın yüzde 10 olması yönünde teklifte bulunurken, bu talebin hayata geçmesi durumunda emeklilerin kazancında önemli bir artış meydana gelecek. Emekli vatandaşlarımız, yüzde 4 yerine yüzde 10 oranında ek ödeme almaya başlayacak…

414 TL'lik artış

414 TL'lik artış
Bağ- Kur ve SSK emeklilerinin gelirinde 414,51 Türk lirasına varan artış meydana gelecek. 6 bin 908 Türk lirası 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 Türk lirası yerine 690,84 Türk lirası ek ödeme verilecek.
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