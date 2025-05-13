Emekliye promosyon! Bankalar yarışıyor, 12 bin TL'den başlıyor 30 bin TL'ye kadar çıkıyor

Emekliler her yıl banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025 Emekli banka promosyonu Mayıs ayı kampanyaları ile bir kez daha yenilendi.

Birçok banka da emekli promosyonlarının yanında kampanyalar düzenliyor. Mevcutta promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Vatandaşlar hangi banka daha çok verirse o bankayı tercih ediyorlar. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Yeminli Mali Müşavir Muhammed Bayram Ekol TV'den İremnaz Aksoy'un sorularını yanıtladı.

EN DÜŞÜK PROMOSYON 12 BİN TL

Muhammed Bayram'ın açıklamaları şöyle: Şu anda en düşük promosyon 12 bin TL civarında seyrederken; özel bankalarda ise promosyon 30 bine kadar çıkıyor. Maaş arttıkça promosyon da artıyor.

EMEKLİLERE 3 FARKLI ÖDEME

Emeklilere 3 farklı ödeme

Banka promosyonu (isterlerse promosyona göre banka seçebilirler)

Bayram İkramiyesi

Ek ödeme (Yüzde 4-5)

EMEKLİLER BANKASINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Emekliler isterlerse bankayı değiştirebilir. Eğer emekliler bankadan kredi çekip emekli maaşını ipotek gösterdiyse banka değişikliği yapamaz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL bu rakamın enflasyona göre; 17 bin 18 bine çıkması bekleniyor.