EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapını çalan emekli adayı, hayatının şokunu yaşadı. SGK, 18 yaşından önce babasının yanında çalıştığı için bu dönemin hesaplamalara dahil edilemeyeceği gerekçesiyle emekli maaşı bağlamadı.

EYT MAĞDURU ASLİYE HUKUKU MAHKEMESİ'NİN YOLUNU TUTTU

Babasının iş yerinde 18 yaşına basmadan önce sigortalı olarak çalıştığını belirten vatandaş, bu dönemin emeklilik hesabına dahil edilmemesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı dava açtı.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan EYT mağduru, 12.05.1998-25.07.1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında 68 günlük 4/a hizmetinin olduğunu ancak bu dönemin SGK tarafından dikkate alınmadığını dile getirdi.

Prim yıllarını sıralayan davacı, 12.05.1998 ile 25.07.1998 tarihleri arasındaki hizmetinin babasının yanında geçtiği gerekçesi ile davalı kurumca tahsis talebinin reddedildiğini belirterek emeklilik hakkının verilmesini talep etti.

SGK avukatı, davacının emekli olabilmesi için gerekli olan 60 yaş ve 7 bin prim günü şartını taşımadığını belirterek aylık bağlanmasına itiraz etti.

Davacının 1998 yılında babasına ait iş yerinde sigortalı gösterildiğini ancak 18 yaşından önce anne veya babasının yanında çalışan çocukların, belirli yasal şartlar yerine getirilmediği sürece sigortalı kabul edilemeyeceğini vurguladı.

MAHKEME EMEKLİLİK HAKKI TANIDI

SGK, davacının işe giriş bildirgesinin bulunmasının tek başına fiilen çalıştığını kanıtlamadığını, ayrıca çalıştığı döneme ait maaş bordrosu ve aylık prim belgelerinin de kurum kayıtlarında yer almadığını belirterek davanın reddini istedi.

Ancak yerel mahkeme, davacının emekli aylığı almaya hak kazandığına ve kendisine 1 Nisan 2023'ten itibaren maaş ödenmesine karar verdi. SGK'nın itirazını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi de kararı değiştirmedi. Bunun üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, davacının babasına ait iş yerinde gerçekten çalışıp çalışmadığının yeterince araştırılmadığına dikkat çekerek kararı bozdu.

Yüksek Mahkeme, davacının çalıştığını iddia ettiği döneme ait iş yeri kayıtlarının ve bordroların incelenmesini, o dönemde aynı iş yerinde çalışan kişilerin ifadelerine başvurulmasını istedi. Bu kişilere ulaşılamaması halinde ise çevredeki iş yerlerinde çalışanların veya iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulması gerektiğini belirtti. Böylece davacının söz konusu dönemde gerçekten çalışıp çalışmadığının kesin olarak ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yargıtay ayrıca, davacının 18 yaşından önceki çalışmasının kabul edilmesi halinde bile sigorta başlangıcının 11 Ağustos 1999 olarak dikkate alınması gerektiğini belirtti. Buna göre 25 yıllık sigortalılık süresinin 11 Ağustos 2024'te dolacağına işaret eden Yüksek Mahkeme, 1 Nisan 2023'te emekli aylığı bağlanmasının da hatalı olduğuna hükmetti.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır