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Emeklilik sistemi değişecek mi? Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrası Özgür Erdursun'dan değerlendirme: 'Konuya hakim değil'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 07:31
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Emeklilik sistemine düzenleme geleceği bir süredir konuşuluyordu. 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara yüzde 30 daha fazla maaş alacak olması, kıdem tazminatının fona devir olacağı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin hayata geçirileceği konuşuluyordu. Bakan Vedat Işıkhan ise emeklilik sisteminde bir düzenlemenin olmayacağını söyledi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilik sistemi değişecek mi? Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrası Özgür Erdursun'dan değerlendirme: 'Konuya hakim değil'

Emeklilik sisteminde ve kök aylıkların hesaplamasında değişikliğe gidileceği bir süredir konuşuluyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında, emekliliğin bir hak olduğunu, emeklilik sisteminde bir değişiklik yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "emekliliği hak etseniz dahi daha çok çalışarak ileride emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylı­ğınızı arttırırsınız" ifadelerini kullandı.

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında emeklilik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Erdursun, Vedat Işıkhan'ın konuya hakim olmadığını aktardı.

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ENFLASYON DÖNEMİNDE ZARAR EDECEK

Erdursun, yüksek brüt ücretle çalışmanın emekli aylığını artırabileceğini ama enflasyon döneminde zarar edileceğinin altını çizdi. Erdursun, "2024’de emekli olursa 42.835 TL emekli aylığı alacak kişi emekli olmaz ise 2025’de sistemde emek­li olduğunda alacağı emekli aylığını 29.985 TL olarak görür. Bu durumda Çalışma Bakanı’nın ‘emekli olmayın daha çok çalışın emekli aylı­ğınızı arttırırsınız’ söylemi havada kalıyor" sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK SİSTEMİ

Erdursun, Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha çok çalışmayı ve kayıtlı çalışmayı özendirmediğini söyledi ve, "Emekli sayısı artıyor fakat devletin dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri, sigorta prim gelir­leri ve diğer gelirleri de artıyor ancak emek­liye verilen aylıklar gerçek enflasyon oranın­da artmıyor. Emekli aylığı hesaplama siste­mi Çalışma Bakanının dediği gibi gayet iyi ise neden çalışanlar emekli olduğunda hesapla­nan aylığı değil de devletin belirlediği en dü­şük emekli aylığını almak zorunda kalıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik Özgür Erdursun
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