Emeklilik sistemi değişecek mi? Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrası Özgür Erdursun'dan değerlendirme: 'Konuya hakim değil'

Emeklilik sisteminde ve kök aylıkların hesaplamasında değişikliğe gidileceği bir süredir konuşuluyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında, emekliliğin bir hak olduğunu, emeklilik sisteminde bir değişiklik yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "emekliliği hak etseniz dahi daha çok çalışarak ileride emekli olduğunuzda alacağınız emekli aylığınızı arttırırsınız" ifadelerini kullandı.
Dünya Gazetesi'ndeki yazısında emeklilik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Erdursun, Vedat Işıkhan'ın konuya hakim olmadığını aktardı.
Erdursun, yüksek brüt ücretle çalışmanın emekli aylığını artırabileceğini ama enflasyon döneminde zarar edileceğinin altını çizdi. Erdursun, "2024’de emekli olursa 42.835 TL emekli aylığı alacak kişi emekli olmaz ise 2025’de sistemde emekli olduğunda alacağı emekli aylığını 29.985 TL olarak görür. Bu durumda Çalışma Bakanı’nın ‘emekli olmayın daha çok çalışın emekli aylığınızı arttırırsınız’ söylemi havada kalıyor" sözlerini sarf etti.
Erdursun, Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha çok çalışmayı ve kayıtlı çalışmayı özendirmediğini söyledi ve, "Emekli sayısı artıyor fakat devletin dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri, sigorta prim gelirleri ve diğer gelirleri de artıyor ancak emekliye verilen aylıklar gerçek enflasyon oranında artmıyor. Emekli aylığı hesaplama sistemi Çalışma Bakanının dediği gibi gayet iyi ise neden çalışanlar emekli olduğunda hesaplanan aylığı değil de devletin belirlediği en düşük emekli aylığını almak zorunda kalıyor" diyerek sözlerini noktaladı.