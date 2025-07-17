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Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilik sisteminde primi günü ve maaş konusu bir süredir konuşuluyordu. Emeklilikte yeni sistem gelecek mi sorusu sorulurken dikkat çeken bilgi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" dediği belirtildi. Vatandaşın gündeminde yüksek kiralar da yer almaya devam ediyor. Buna dair de Bakan Şimşek'in konuttaki arz açığını kapatmak için "Gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde dar gelirli kesimin konut sahibi olması sağlanmalı" dediği aktarıldı.

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'
Hande Dağ

Emeklilik ile ilgili bir süredir prim günleri ve alınan maaş konusu konuşuluyordu. Emeklilikte yeni bir sistemin gelip gelmeyeceği merak edilirken dikkat çeken bilgiler geldi.

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta vade formülü 30 - 40 - 50... 1

EMEKLİLİKTE YENİ SİSTEM

Türkiye Gazetesi'nin haberinde yer alan iddialara göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilikte yeni sisteme geçileceğinin sinyalini verdi. AK Parti'nin Kızılcahamam'daki istişare toplantısında Bakan Şimşek'in "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta vade formülü 30 - 40 - 50... 2

DAR GELİRLİLERİN KONUT SAHİBİ OLMASI

Kira fiyatları konusunda da Bakan Şimşek'in, Türkiye’de dar gelirli grupların en fazla yüksek kiralardan etkilendiğini, enflasyon üzerindeki en büyük etkinin de yine kira fiyatları olduğunu söylediği aktarıldı.

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta vade formülü 30 - 40 - 50... 3

Yüksek kira fiyatlarının düşürülmesi için konut arzının artırılması gerekliliğine dikkat çektiği belirtilen Bakan Şimşek'in "Enflasyon oranı yüzde 5 de olsa, konuttaki arz açığını kapatmadan, fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Çünkü arz açığı var. Bunu gidermek için, Türkiye’deki yüzde 15’lik kesimin konut sahibi olabilmeleri için yeni planlamalar olmalı. Mesela daha uzun vadeli, gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde, bu kesimin konut sahibi olması sağlanmalı" dediği aktarıldı.

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta vade formülü 30 - 40 - 50... 4

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