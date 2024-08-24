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Emeklinin gözü ocak ayı zammında... 3 formül var! Aldıkları maaşa göre ocak ayındaki aylıkları tek tek hesaplandı

MynetX MynetX
24.08.2024 10:22
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Merkez Bankası'nın 3. Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminini açıklamasıyla 2025 yılında emekliye verilecek zam tahminleri de masaya yatırıldı. Emeklinin gözü ocak ayı zammına kaymışken üç farklı formül konuşuluyor. Peki emekli maaşı ocak ayı zammı ile ne kadar olacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Fatih Karahan başkanlığında Merkez Bankası 3. Enflasyon Raporu toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantıda 2024, 2025 ve 2026 yıllarına dair enflasyon tahminleri açıklanmıştı. Başkan Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerini değiştirmeyerek yüzde 38'de sabit bırakmıştı.

Ocak 2024'te emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış, temmuz ayında ise bu oran yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilirken, maaşı bu tutarın altında kalan emeklilere Hazine desteği sağlanarak maaşları 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

2025 yılında yapılacak emekli maaş zamları, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verilerine göre belirlenecek.

Ayrıca, memur emeklileri için toplu sözleşme farkı da zam oranlarına etki edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı.

Henüz geriye beş aylık veri kalmış olsa da, emekli maaşları için yapılacak zam hesaplamaları şimdiden başladı.

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Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 38 olarak belirlerken, bu tahminin üst sınırı yüzde 42, alt sınırı ise yüzde 34 olarak açıklandı.

Eğer Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik tahmini gerçekleşirse, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te yüzde 10,64 oranında zam alacak.

Bu oran, yüzde 42'lik tahmin gerçekleşirse yüzde 13,84'e çıkacak.

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ÜÇ FARKLI ZAM HESAPLAMASI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre ise 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olarak öngörülüyor.

Bu durumda, emekli maaşlarına yüzde 14,89 oranında bir zam yansıyacak.

YÜZDE 38'LİK ENFLASYON SONUCUNDA...

Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 38'lik enflasyon tahmini doğrultusunda yüzde 10,64'lük zam alınması durumunda, 12 bin 500 TL maaş alan bir emekli Ocak 2025'te 13 bin 830 TL maaş alacak.

14 BİN TL OLABİLİR

Eğer enflasyon yüzde 42 olarak gerçekleşirse, zam oranı yüzde 13,84 olacak ve maaş 14 bin 230 TL'ye yükselecek.

Yüzde 43,31'lik tahmin gerçekleşirse, zam oranı yüzde 14,89 olacak ve maaş 14 bin 361,25 TL'ye çıkacak.

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2025 YILINDA ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

Emekli aylığına göre olası 3 zam ihtimalinde emeklinin alacağı maaşın miktarları...

Mevcut Maaş: 12,500 TL
%10.64 Zamlı: 13,830 TL
%13.84 Zamlı: 14,230 TL
%14.89 Zamlı: 14,361.25 TL

Mevcut Maaş: 13,000 TL
%10.64 Zamlı: 14,383.20 TL
%13.84 Zamlı: 14,799.20 TL
%14.89 Zamlı: 14,935.70 TL

Mevcut Maaş: 15,000 TL
%10.64 Zamlı: 16,596 TL
%13.84 Zamlı: 17,076 TL
%14.89 Zamlı: 17,233.50 TL

Mevcut Maaş: 20,000 TL
%10.64 Zamlı: 22,128 TL
%13.84 Zamlı: 22,768 TL
%14.89 Zamlı: 22,978 TL

Mevcut Maaş: 25,000 TL
%10.64 Zamlı: 27,660 TL
%13.84 Zamlı: 28,460 TL
%14.89 Zamlı: 28,722.50 TL

Mevcut Maaş: 30,000 TL
%10.64 Zamlı: 33,192 TL
%13.84 Zamlı: 34,152 TL
%14.89 Zamlı: 34,467 TL

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Zam emekli ocak
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