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Emeklinin sıfır zam riski devam ediyor... 2025 maaşları çin kritik iki tahmin! "Enflasyona paralel bir artış..."

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.10.2024 08:24
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Yıl sonuna az bir zaman kala vatandaşlar ocak ayında gelecek zamları bekliyor. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı netleşti. 4 Kasım tarihinde Ekim ayının enflasyon oranının açıklanması ile beraber zam oranının belli olması için Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerine ihtiyaç olacak. Peki emeklilerin ne kadar zam bekliyor? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ve Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emeklinin sıfır zam riski devam ediyor... 2025 maaşları çin kritik iki tahmin! "Enflasyona paralel bir artış..."

Ocak ayına az bir zaman kaldı... Emekliler 2025 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının enflasyon oranları belli oldu. Bu üç aylık enflasyon farkına göre emekliler yüzde 8,92'lik zammı garantiledi. Pazartesi günü açıklanacak olan ekim ayı enflasyon ile de 4 aylık enflasyon farkı hesaplanacak.

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Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yıl sonuna kadar her ay enflasyonun artış oranlarını baz alarak emekliye ne kadar zam gelebileceğini hesapladı. Yılmaz'ın hesaplaması şu şekilde:

"Eğer yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 1 artarsa bu durumda fark yüzde 12.22 olacaktır.

Eğer sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 çıkarsa bu durumda emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkı yüzde 15.59 olacaktır.

Yıl sonuna kadar her ay için enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşirse bu durumda enflasyon farkı yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacaktır"

"HÜKÜMETİN İYİLEŞTİRME YAPACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Kök aylığı düşük olanların sıfır zam riski ile karşı karşıya olduklarının altını çize Yılmaz, "En düşük emekli aylığı halihazırda 12.500 TL’dir. Buradaki taban aylığın 14.000 TL ile 15.000 TL arasına yükseleceğini tahmin ediyorum. Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski hala devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise, emekliye enflasyon üstünde bir artışın görülmediğinin altını çizerek, "İşçi emeklileri ilk 6 aylık dönem için yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam almıştı" dedi.

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"ENFLASYONA PARALEL YÜZDE 20 ORANINDA ARTIŞ"

Kurtuluş, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon hedefinin %41,5’e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon hedefin biraz daha üzerinde gerçekleşebilir. Bu da yıl sonu için yaklaşık yüzde 17-20 aralığında bir maaş artışı anlamına geliyor. Bunun üzerinde bir refah payı artışı yapılmasını çok fazla olasılık dahilinde görmüyoruz"

Emekli maaşlarının enflasyon oranı ile orantılı bir artışı olacağını düşünen Kurtuluş, "En düşük emekli maaşının ise enflasyondaki artışa paralel olarak %20’lik artışla 15.000 TL olarak belirleneceği kanaatindeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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Zam emekli
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