Emekliye 3 bin TL! Milyonlar bugün banka ATM’lerine koşacak: İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti. Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

SSK, EMEKLİ SANDIĞI BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024

4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE ÖDEMELERİ DE BAYRAM ÖNCESİNDE

Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de ödeme tarihleri dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Kamu işçisine ödenecek tediye maaşa göre farklılık gösterecek.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmayacak. Alınan ücretin 30 güne bölünmesi sonrasında çıkan tutarın 13 ile çarpılması yaklaşık ödeme tutarını verecektir. Vergi indirimleri dahil en düşük kamu ikramiyesi 8 bin lira civarında olacak.







