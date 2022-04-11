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Emekliye minimum 3.000 TL ödeme yolda! Zam beklentisi yükseldi! Yılda iki kez verilecek!

11.04.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli her yıl ikramiyelerden faydalanıyor ve kolaylıkla ödemeler alıyor. Başvuruya gerek duymadan otomatik olarak hesaplara yatırılan ödemeler sayesinde emekliler ek gelir alıyor. Yılda iki kez verilen ödemeler toplamda 2.200 TL'ye ulaşıyordu. Ancak bu yıl zam beklentisi oluşmaya başladı. Tahminlere göre ödenecek miktar toplam 3.000 TL'yi geçebilir.

Emekliye minimum 3.000 TL ödeme yolda! Zam beklentisi yükseldi! Yılda iki kez verilecek!

Emekliler dini bayramlarda çifte bayram yaşıyor ve binlerce lira ödeme almaya hak kazanıyor. Emekliye minimum 3.000 TL ödeme yolda! Milyonlarca emeklinin zam beklentisi yükseldi. Yükselen enflasyon verileri karşısında emeklilerin alacağı zam oranında da artış beklentisi oluştu. Kamuoyunda oluşan tahminlere göre, emekli bayram ikramiyeleri 3.500 TL'ye kadar ulaşabilir. İşte; emekli ikramiyesi için yeni tahminler...

EMEKLİLERE MİNİMUM 3.000 TL ÖDEME YOLDA

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var.

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Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis’te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir.

Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Bölgesel gelişmelerin öncelikli olarak konuşulacağı toplantıda, ekonomiye ilişkin gelişmeler de masaya yatırılacak. Kabine'de emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de gündemde olacak.

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ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.

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İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE YATACAK

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor.

İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkânı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.

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