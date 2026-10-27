Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

MYNET ÖZEL | En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı düzenleme üzerinde duruluyor. AK Parti kaynaklarına göre, çalışan ve çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı değerlendirilecek.

Emeklilerin gelir düzeyini iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, maaş artışlarının yanı sıra ek ödeme ve refah payı uygulamaları da değerlendirilecek. Söz konusu düzenlemelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe imkânları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor.

EMEKLİLERİN İHTİYAÇLARI AYRI AYRI İNCELENİYOR

Türkiye genelinde emeklilerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla farklı şehirlerde çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda çalışan emekliler ile çalışma imkânı bulunmayan emeklilerin ihtiyaçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, düzenleme sürecinde öncelikle tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara yönelik ilave ödemelerin gündeme alınması seçenekler arasında bulunuyor.

EK ÖDEMELERDE FARKLI KRİTERLER GÜNDEME GELEBİLİR

Refah payı veya ek ödeme uygulanması durumunda, emeklilerin durumlarına göre farklı kriterlerin belirlenebileceği ifade ediliyor. Böylece maaş artışlarının yanı sıra özellikle düşük gelirli emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik tamamlayıcı adımların atılması değerlendiriliyor.

Türkiye’de yaklaşık 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik olası düzenlemelerin kapsamı ve mali boyutunun, ilgili kurumların değerlendirmeleri ve bütçe imkânları doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.