FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı verilmesi ve en düşük emekli maaşı alanlara yönelik tamamlayıcı bir düzenleme yapılması seçenekler arasında yer alıyor. İşte gündemdeki düzenlemenin detayları...

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar
Ersel Yıldırım

MYNET ÖZEL | En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı düzenleme üzerinde duruluyor. AK Parti kaynaklarına göre, çalışan ve çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı değerlendirilecek.

Emeklilerin gelir düzeyini iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, maaş artışlarının yanı sıra ek ödeme ve refah payı uygulamaları da değerlendirilecek. Söz konusu düzenlemelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe imkânları gözetilerek ele alınacağı belirtiliyor.

EMEKLİLERİN İHTİYAÇLARI AYRI AYRI İNCELENİYOR

Türkiye genelinde emeklilerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla farklı şehirlerde çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda çalışan emekliler ile çalışma imkânı bulunmayan emeklilerin ihtiyaçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar 1

Edinilen bilgilere göre, düzenleme sürecinde öncelikle tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara yönelik ilave ödemelerin gündeme alınması seçenekler arasında bulunuyor.

EK ÖDEMELERDE FARKLI KRİTERLER GÜNDEME GELEBİLİR

Refah payı veya ek ödeme uygulanması durumunda, emeklilerin durumlarına göre farklı kriterlerin belirlenebileceği ifade ediliyor. Böylece maaş artışlarının yanı sıra özellikle düşük gelirli emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik tamamlayıcı adımların atılması değerlendiriliyor.

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar 2


Türkiye’de yaklaşık 27,5 milyon prim ödeyen çalışan ve 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik olası düzenlemelerin kapsamı ve mali boyutunun, ilgili kurumların değerlendirmeleri ve bütçe imkânları doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa’da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi olduManisa’da 9 ayda 27 bin kişi iş sahibi oldu
ABD'de konut fiyatlarındaki yıllık artış ağustosta yüzde 2,1 olduABD'de konut fiyatlarındaki yıllık artış ağustosta yüzde 2,1 oldu

Anahtar Kelimeler:
emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Evinde rahatsızlandı! ''Sol bacağım kilitlendi''

Evinde rahatsızlandı! ''Sol bacağım kilitlendi''

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

22 bin, 25 bin, 45 bin TL... Özel'den emekli için seyyanen zam ve en düşük aylık teklifi

22 bin, 25 bin, 45 bin TL... Özel'den emekli için seyyanen zam ve en düşük aylık teklifi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.