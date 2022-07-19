Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor! İşte 'ek ödeme' detayları! Tek tek hesaplandı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emekli ve memurların yeni zamlı maaşları netleşti. Buna göre memur ve memur emeklisi için maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaş zammı yüzde 42,35 oldu. En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 119 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 liradan 6 bin 83 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3 bin 292 liradan 4 bin 686 liraya yükseldi. 17 Temmuz Pazar gününden itibaren emeklilerin zamlı maaşları yatırılmaya başlandı. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını alırken daha sonra Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ödenecek. Memur emeklilerine ise ay içinde zam farkları verilecek.

EMEKLİLERE MAAŞLARININ YÜZDE 4'Ü KADAR EK ÖDEME

Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında milyonlarca emekli ilgilendiren önemli bir detaya yer verdi. Zamlı maaşların bu ay yatırılacağını belirten Erdem ek ödeme detayına dikkat çekti .

Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü kadar oluyor. Çok düşük maaşlarda ise ek ödeme yüzde 5 (yaklaşık 3 bin 128 liranın altı) olarak hesaplanıyor. Yani emeklilerin aylıklarının yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına yansıtılıyor. Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Böylece emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor.

EK ÖDEME HESABI NASIL YAPILIYOR?

Emeklilerin ek ödeme hesabı çıplak maaş üzerinden yapılıyor. Örneğin; haziran ayında 4 bin lira maaşı olan bir SSK emeklisine 160 lira da ek ödeme yatırıldı. Bu emeklinin eline 4 bin 160 lira geçti. Bu emeklinin Temmuz maaşı yüzde 42.35 artışla 5.694 TL'ye çıkacak. Bu durumda ek ödemesi de 228 lira olacak. Emekliye toplamda 5.922 TL yatırılacak. Ek ödeme tutarını e-Devlet'ten SGK bölümüne girip emekli maaşınızı seçtiğinizde görebilirsiniz. Ayrıca SGK'ya gidip maaş dökümü alabilir ya da ALO 170'i arayarak net maaşınızı öğrenebilirsiniz.

