Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlara yapılacak zamma kilitlendi. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaşlara yapılacak düzenlemeye ilişkin açıklamaları takip ederken çok çarpıcı bir kulis bilgisi ve rakam geldi. Peki, şu anda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

'BENİM EDİNDİĞİM İZLENİM...'

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında emekli zammına ilişkin kulis bilgilerini aktardı. Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Benim kendi kişisel kaynaklarımdan edindiğim bilgi, gerek işte sendikalarla görüşüyoruz, gerek bürokrasiyle görüşüyoruz, gerek yüzde 10 bu yıl enflasyon farkından kaynaklanan bir zamdan da bahsediliyor. İşte 23,5 en düşük emekli maaşı şu anki. Yeni düzenlemeyle benim edinmiş olduğum izlenim en alt sınır 33 bin ve 35 bin arasında emeklinin alacağı maaşı Sinan Burhan olarak ben edindiğim izlenim olarak söylüyorum. 35 bine yakın. 33 bin ve 35 bin. En düşük 33 bin, üstünün de ben çok kuvvetli bir oranda görüleceğini söyleyebilirim. Bugünkü şartlarda 33 ila 35 bin arasında en düşük emekli maaşının olacağını düşünüyorum. Bir, yüzde 10'luk zam. Ayriyeten refah payı. Bakın refah payı diye bir kavramımız var. Refah payını da eklediğiniz zaman en düşük emekli maaşı, ilk defa buradan veriyoruz; 33 bin 35 bin arası olacak. Zam artı refah payı. Bu da en alt sınır olarak ben öngörüyorum. Bunun üstü olacağını da tahmin ediyorum ama nihayetinde beklentiyi yükseltmek gibi bir durumumuz olamaz. Ben burada sendikalardan, oradaki bürokrasiden, işverenden aldığım bilgi 33 bin ve 35 bin hatta 35 bin rakamı da sürpriz olmaz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir emeklilik yılı ilan etmişti. Emeklinin durumu sıkıntıda. 17 milyon 100 bin emekli var. Burada hakikaten bu rakam fevkalade önemli. Yani düşünün 33 ve 35 bin bandında ki 35 bin de olma ihtimali çok yüksek. Baktığınız zaman yüzde neredeyse 40'a yakın değil mi? Mesela 35 bin olursa ne yapar? Yüzde 50 oluyor aşağı yukarı. Yüzde 50'ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Sayın Bakanın ağzından yapılmış bir açıklama değil. En alt sınırın 33 bin olduğunu söylüyorum.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Memur emeklisinin de minimum benim öngörmüş olduğum zammı söyleyeyim. Memur emeklisinin minimum zammı da 42 bin civarında olmasını bekliyorum. En düşük 42 - 43 bin, en düşük, minimum. Bazı memur emeklilerinin maaşı düşüktü. Onun da en düşük 42-43 bin civarında olmasını bekliyoruz memur emeklisinin.

Şu anda 23.500 TL emekli maaşı alıyor, ben en alt limiti söyledim, 33 bin lira, yüzde 10 enflasyon, ayriyeten de refah payı eklenerek 33 bin, 34, 35 bin olma ihtimali çok yüksek"