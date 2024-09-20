Emekliyi, memuru ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzman isim tahminini açıkladı

Enflasyonun artmasıyla birlikte hayat pahalılığı da günden güne artmaya devam ediyor. Yılın son çeyreğinde milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli zam haberi beklerken, SGK Uzmanı Erdursun enflasyonu dikkate alarak tahminini açıkladı.

''EMEKLİ MAAŞI 15 BİN TL’YE ÇIKABİLİR''

Memur, emekli ve asgari ücretlinin dört gözle beklediği habere SGK Uzmanı Erdursun, asgari ücretin 20-21 bin TL arasında, en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkabileceğini tahmininde bulundu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdursun, ‘Biz geçen yıl emekli aylıklarına yüzde 49'luk bir artış olacağını söyledim öyle de olmuştu. Bundan sonra yüzde 49'lar 50'ler olmaz. Bundan sonra yüzde 20'ler civarında artışlar olur diye düşünüyorum maksimum’’ diye açıkladı.

''MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10 ARTIŞ YAPILABİLİR''

Erdursun, ‘‘SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,5 ila 15 arasında artış yapılır. En düşük emekli aylığı yüzde 20 artış 15 bin TL'ye tamamlanır’’ diye ifade ederken, memur ve memur emeklilerine yüzde 10 artış olabileceği öngörüsünde bulundu.