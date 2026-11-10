Emlak Katılım'dan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım açıklaması! Devir süreci tamamlandı

Emlak Katılım, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin devralınmasına yönelik işlemlerin sonuçlandığını duyurdu. Şirket, pay devirleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üç şirketin paylarının devralınmasıyla ilgili daha önce kamuoyuyla paylaşılan sürecin tamamlandığı belirtildi.

DEVİR İÇİN GEREKLİ TÜM ONAYLAR ALINDI

Emlak Katılım tarafından yapılan bilgilendirmede, pay devir işlemlerinin farklı kamu kurumları nezdindeki inceleme ve izin aşamalarının sonuçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen süreçler tamamlandı.

ÜÇ ŞİRKETİN DEVRİNDE RESMİ SÜREÇ SONUÇLANDI

Bankanın KAP açıklamasında, devir işlemlerine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında ihtiyaç duyulan bütün izin ve onayların alındığı kaydedildi. Böylece Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınmasına yönelik resmi süreçteki aşamalar tamamlanmış oldu.

EMLAK KATILIM'DAN KAP ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME

KAP'a iletilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayımlanan özel durum açıklamaları ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir. Pay devir işlemlerine ilişkin olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütülen süreçler tamamlanmış ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onaylar alınmıştır"