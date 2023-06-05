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Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman? Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları açıklandı mı?

05.06.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Konut THY Arnavutköy projesinin kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Başvuruları 2 Haziran'da biten Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde gözler kura çekimine çevrildi. Peki, Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman? İşte tüm detaylar...

Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman? Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları açıklandı mı?

THY ve Emlak Konut iş birliği ile gerçekleştirilecek olan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular 2 Haziran'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekim tarihine çevrildi. Projeye başvuru yapıp dair sahibi olmak isteyen vatandaşlar Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman? Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. İşte tüm detaylar...

EMLAK KONUT THY ARNAVUTKÖY KURASI NE ZAMAN?

Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, yeni bir proje hayata geçirecek. Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.,

Başvuru süreci 2 Haziran'da sona eren projede kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Emlak Konut Yenişehir Evleri'nde kura çekiliş tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecekler.

İlk yıl için taksit ödemesi 1+1 daireler için 7.500 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak açıklandı. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak

emlak konut 1

PEŞİNAT ÖDENECEK Mİ?

Konut bedelinin en az yüzde 20’si peşin ödemesi yapılacak. Vatandaşlar isterse peşinat oranını arttırabilecekler.

Aynı aileden eşlerden sadece 1 tanesi müracaat edebilecek. Eğer eşler ayrı ayrı başvuru yapmış ise eşlerden sadece bir tanesinin başvurusu geçerli olacak.

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Emlak Konut

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