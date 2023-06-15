FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emre Kurttepeli 'Gelecek nesillere ne önerdiğini' anlattı

Emre Kurttepeli 'Gelecek nesillere ne önerdiğini' anlattı

15.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 40’a yakın ülkede hızlı büyüyen “ScaleUp” şirketleri ve bu şirketleri kuran girişimcileri destekleyen Endeavor, Türkiye’de 15 seneyi geride bıraktı.

Emre Kurttepeli 'Gelecek nesillere ne önerdiğini' anlattı

Endeavor, girişimcilik ekosisteminin büyümesine öncülük eden “Multiplier” girişimciler ile konuştu. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin ilklerini yaratan 11 girişimciyle yapılan video serisinde, geçtiğimiz 15 sene, bugün ve gelecek ele alınıyor.

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Türkiye’deki girişimcileri ve girişimcilik ortamını nasıl bulduğunu, geçmişten bugüne nelerin değiştiğini, bir girişimcinin başarıya ulaşması için ne tür adımlar atması gerektiğini ve gelecek nesillere ne önerdiğini anlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Kurttepeli, PharmUp 3, Demo Day açılış konuşmasını yaptıEmre Kurttepeli, PharmUp 3, Demo Day açılış konuşmasını yaptı
Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı!Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı!
Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 SalıGüncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli

En Çok Okunan Haberler

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.