Emre Kurttepeli 'Gelecek nesillere ne önerdiğini' anlattı

Endeavor, girişimcilik ekosisteminin büyümesine öncülük eden “Multiplier” girişimciler ile konuştu. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin ilklerini yaratan 11 girişimciyle yapılan video serisinde, geçtiğimiz 15 sene, bugün ve gelecek ele alınıyor.

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Türkiye’deki girişimcileri ve girişimcilik ortamını nasıl bulduğunu, geçmişten bugüne nelerin değiştiğini, bir girişimcinin başarıya ulaşması için ne tür adımlar atması gerektiğini ve gelecek nesillere ne önerdiğini anlattı.



