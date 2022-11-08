Emre Kurttepeli kimdir?

Türkiye'nin ilk Türkçe internet portalı olan Mynet, 1999 yılında Emre Kurttepeli tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana fark yaratan Mynet, Türkiye'de en fazla kullanıcısı olan içerik uygulamasıdır.

BİRÇOK ŞİRKETİN KURUCUSU VE YATIRIMCISI...

Mynet'in kurucusu Emre Kurttepeli e-ticaretten sosyal network sitelerine, mobil ve oyun şirketlerine kadar kırktan fazla internet ve teknoloji şirketinin yatırımcısıdır.

Emre Kurttepeli, Endeavor Turkiye ve Galata İş Melekleri (GBA) Başkanlığını yapmakta olup, TUBİSAD, TOBB Girişim Sermayesi Meclisi ile TOBB Girişimciler Üst Kurulu yonetim kurulu üyesidir. Columbia Universitesi Istanbul Global Center kurucularindan olmasının yanında, Global İlişkiler Forumu ve Ashoka üyesidir.

