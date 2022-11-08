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Emre Kurttepeli kimdir?

08.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Emre Kurttepeli Türkiye'nin en büyük internet platformlarından biri olan Mynet'in kurucusudur. Ünlü yatırımcı aynı zamanda Endeavor Türkiye ve Galata İş Melekleri organizasyonlarının da yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Emre Kurttepeli, New York'un en köklü üniversitesi olan Columbia Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Emre Kurttepeli kimdir?

Türkiye'nin ilk Türkçe internet portalı olan Mynet, 1999 yılında Emre Kurttepeli tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana fark yaratan Mynet, Türkiye'de en fazla kullanıcısı olan içerik uygulamasıdır.

BİRÇOK ŞİRKETİN KURUCUSU VE YATIRIMCISI...

Mynet'in kurucusu Emre Kurttepeli e-ticaretten sosyal network sitelerine, mobil ve oyun şirketlerine kadar kırktan fazla internet ve teknoloji şirketinin yatırımcısıdır.

Emre Kurttepeli, Endeavor Turkiye ve Galata İş Melekleri (GBA) Başkanlığını yapmakta olup, TUBİSAD, TOBB Girişim Sermayesi Meclisi ile TOBB Girişimciler Üst Kurulu yonetim kurulu üyesidir. Columbia Universitesi Istanbul Global Center kurucularindan olmasının yanında, Global İlişkiler Forumu ve Ashoka üyesidir.

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