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En düşük emekli maaşı için net formül! Sınır o rakam 'Herkese seyyanen ödeme'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.12.2024 08:06
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Milyonlarca emekli ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Özellikle "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Gözler ocak ayında açıklanacak enflasyon verisine çevrilmişken emekli zammı için formüller netleşmeye başladı. Emekli maaş zammında beklenen enflasyon oranlarına göre zam artış oranları da belirginleşmeye başlarken seyyanen ödeme ile beraber en düşük emekli maaşının ulaşması beklenen rakamını ekonomi gazetecisi Faruk Erdem açıkladı.

En düşük emekli maaşı için net formül! Sınır o rakam 'Herkese seyyanen ödeme'

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşı zam haberlerinde. Herkes emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ederken açıklanması beklenen son bir veri kaldı. Ocak ayı yaklaşırken emeklilerin zam hesabı büyük oranda netleşmeye başladı. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak ama eldeki veriler de önemli. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı ile ilgili tahminler...

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A Haber'de yer alan habere göre; emekli maaşlarına yapılacak zamda gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. SSK Bağkur ve memur emekli maaşları için hesaplamalar başladı. Masada iki farklı senaryo var.

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Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem yaptığı açıklamada "Hem Merkez Bankası'nın hem de diğer kurumların tahminleri ve öngörüleri var ki görünen o ki bunların hepsi de tutacak gibi görünüyor. Yani yıl sonunda biz yüzde 44 - 46 bandında bir yıl sonu enflasyonunu karşılayacağız" dedi.

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Temmuzda enflasyon yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2,88, kasım ayı içinde yüzde 2,24 olarak açıklandı. Gözler şimdi Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdem "5 aylık enflasyon belli oldu 14,57 çıktı. Şimdi Aralık enflasyonu gelecek ve 6 aylık enflasyon belirlenecek" ifadelerini kullandı. Peki, en düşük emekli aylığı için beklenti ne? Erdem "Yüzde 44 Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisiydi. Eğer yüzde 44 gerçekleşirse 6 aylık enflasyon 15,45 olarak hesaplanıyor. Bu SSK ve Bağkur emeklisinin 15,45 olarak enflasyon artışını gösteriyor. Peki yüzde 46 çıkarsa? Aynı şekilde SSK ve Bağkur emeklisinin 6 aylık artışı 17.05" şeklinde konuştu.

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"BEKLENTİM 15 BİN LİRA TABAN MAAŞ! ALTINDA KALAN HERKESE SEYYANEN BİR ÖDEME YAPILACAK"

Enflasyon oranı eğer yüzde 44 oranında çıkarsa SSK Bağkur emeklisinin alacağı en düşük emekli aylığı 14 bin 431 lira olacak. Eğer yıllık enflasyon oranı yüzde 46 olursa en düşük SSK Bağkur emekli aylığı 14 bin 631 lira olacak. Erdem "Benim beklentim yüzde 20'lik bir artış ve 15 bin lira olarak taban maaşın belirlenmesi. Maaşı 15 bin liranın altında kalan herkese seyyanen bir ödeme yapılacak ve hesabına 15 bin lira yatırılmış olacak" dedi.

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Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 566 liraya çıkacak. Erdem "Eğer yüzde 44'lük bir enflasyon olursa yıl sonunda memur emeklisi için de 4,95 puanlık bir enflasyon farkı oluşuyor temmuzla aralık arasında. Onların yüzde 6'lık bir de toplu sözleşme artışı var, hesapladığımızda memur emeklisinin Ocak enflasyon artışı da 11,25 oluyor" ifadelerini kullandı.

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Eğer yıllık enflasyon oranı yüzde 46 çıkarsa memur emeklisinin 6 aylık artışı yüzde 12.79 olacak. Erdem "Şimdi tabii burada arada fark var. Memur emeklisinin enflasyonun altında kalan artışının SSK ve Bağkur emeklisi ile eşitlenmesi söz konusu" şeklinde konuştu.

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EMEKLİ ADAYLARI BAŞVURU İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRDI

Emekli adayları da yıl sonuna yaklaşırken başvuru işlemlerini hızlandırdı. Çünkü 2024 yılı bitmeden emekli olanlar 2025 yılına göre en az yüzde 30 daha fazla maaş alacak.

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en düşük emekli 30 bin almalı
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