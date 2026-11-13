'En güçlü senaryo bu' diyerek duyurdu: "En düşüğü 35 bin TL'ye çıkabilir"

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2027 zammı için hesaplar şekillenmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı canlı yayında emekli maaşına yapılacak zamla ilgili senaryoları paylaştı.

Kulislerde konuşulan zam senaryolarıyla ilgili ekonomist Muhammet Bayram 'Benim gördüğüm en güçlü senaryo bu' diyerek şunları söyledi;

"Yüzde 5, yüzde 10 yüzde 15 ve yüzde 20 şeklinde enflasyon refah payı. Benim öngördüğüm en güç senaryo bu. Ocak 3'te aralık ayı enflasyonu açıklanınca biz bu rakamlardan birini duyacağız. Daha öncesinde refah payı kararı verilir. Benim tahminim 5 bin ila 10 bin TL civarında bir seyyanen zam olacak. Üzerine yüzde 10 enflasyon. Bugün Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti, o da enflasyon farkına tekabül ediyor. 23.552 TL'ye 5.000 TL eklerseniz 28.552 TL yüzde 10'luk zamla 31.500 civarında en düşük maaş olacak.

En yüksek bandı da 35.000 TL'ye çıkabilir. En düşük emekli maaşının 35.000 liraya kadar çıkma ihtimali var."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 35 BİNE ÇIKABİLİR"

Kulislerde öğrendiği bilgilere göre en düşük emekli maaşının 30 ila 35.000 bandına çıkacağını söyleyen Muhammet Bayram, "Bu sadece en düşük emekli maaşına olmayacak. Diğer emeklilerimiz de yüksek prim ödeyenler için de bütün emeklilerimize bu seyayen maaş artışı yapılacak. Üstüne enflasyon farkı verilecek." ifadelerini kullandı.