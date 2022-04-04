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ENAG Mart 2022 enflasyon beklentisi nedir? ENAG Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı?

04.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ENAG Mart 2022 enflasyon beklentisi nedir? sorusunun yanıtı Enflasyon Araştırma Grubu'ndan yapılan açıklamanın arından merak konusu oldu. Mart ayına ilişkin rapor yayımlandı. ENAG Mart 2022 enflasyon beklentisi nedir? ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ENAG Mart 2022 enflasyon beklentisi nedir? ENAG Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı?

ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılması beklenen açıklama öncesi kendi hesaplamalarını yayımlayan ENAG'ın açıklaması merak konusu oldu. Peki ENAG Mart 2022 enflasyon beklentisi nedir? ENAG mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

ENAG MART 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), TÜİK'in açıklaması öncesi kendi hesaplamalarını yayımladı.

ENAG MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI MI?

ENAG tarafından paylaşılan bilgiye göre; Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 11.93 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 142.63 olarak gerçekleşti.

TÜİK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı verilerini 4 Nisan Pazartesi (bugün) saat 10.00'dan sonra duyuracak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NDAN 'ENFLASYON' AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada etkin çalışmalar yürüttüklerini fakat Döviz kurlarındaki oynaklığın giderilmesi ve enflasyonun düşmesi için Merkez Bankası’nın mücadelesine tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı olduğunu, Merkez Bankası olarak bu modeli güçlendirmek için çok önemli finansal enstrümanlar geliştirdiklerini ifade eden Kavcıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari denge ile sağlanabilecektir. Merkez Bankası olarak, yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, kapasite kullanım oranlarını artırmak, ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapıyor, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz”

ENFLASYON NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin fiyat düzeyinin yükselmesi nedeni ile paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder.

Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek için hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

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