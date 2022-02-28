FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

28.02.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç enerji şirketi Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rusya'da bulunan ortaklıklarını sona erdirme sürecini başlatacağını duyurdu. Avrupa'nın ikinci büyük petrol ve gaz şirketi Equinor'un CEO'su Anders Opedal, "Rusya'daki operasyonlarımıza yeni yatırımı durduruyoruz ve ortaklıklarımızı satmak için süreci başlatacağız" diye konuştu. Öte yandan Britanyalı enerji şirketi bp, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurmuştu.

Enerji devi duyurdu! Equinor Rusya'dan çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamada, Equinor'un Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012'den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile iş birliği anlaşması olduğu belirtildi.

Norveç, Avrupa Birliği ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu hareket eden şirketin Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağı ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, Equinor'un Rusya'da 2021 sonu itibarıyla 1,2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu ve ortak girişimlerden çıkış kararının varlıklarda değer kaybına yol açmasının beklendiği ve şirketin faaliyetlerini ilgilendiren yeni yaptırımlarla uyumlu hareket etmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Equinor Başkanı Anders Opedal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Mevcut durumda pozisyonumuzun savunulamaz olduğunu düşünüyoruz. Rus iş dünyasındaki yeni yatırımlarımızı durduracağız ve kendi değerlerimizle uyumlu şekilde ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağız. Bu zor durumda ilk önceliğimiz insanlarımızı güvenliği." ifadelerini kullandı.

Şirket, ayrıca bu hafta bölgedeki insani yardım çabalarına fon sağlamaya katkıda bulunma taahhüdünü açıklayacak.

petrol1

ENERJİ DEVİ BP'DEN UKRANYA KARARI

Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bp'den sonra ülkedeki projelerden çıkma kararı alan ikinci şirket oldu. bp, dün akşam yaptığı açıklamada, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurmuştu. BP, bu hisseleri 2013 yılında almıştı. Hisselerin 2021 sonu itibariyle değeri 14 milyar dolar seviyesindeydi.

BP CEO'su Bernard Looney de Rosneft Yönetim Kurulu'ndan istifa etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 Ayar bilezik kaç TL? 28 Şubat 2022 Pazartesi22 Ayar bilezik kaç TL? 28 Şubat 2022 Pazartesi
Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirimFaturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim
Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Dalgalanmalar devam edebilirElinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan dikkat çeken yorum: Dalgalanmalar devam edebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

Ukrayna tarihinin en büyük sınavında! Avrupa'dan destek, Doğu'dan Ruslar geliyor

Altın Tasarruf Sistemi yarın başlıyor

Altın Tasarruf Sistemi yarın başlıyor

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

İkinci el araba alacaklar beklemede

İkinci el araba alacaklar beklemede

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

Aşk pozuna yorum yağdı! "Samimi değiller"

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.