ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Enerya Enerji halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse kodu ve fiyatı!

Enerya Enerji halka arzı ilan edildi. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden süreçle ilgili detayları paylaşıldı. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte Enerya Enerji halka arz ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz tarihi henüz belli olmadı.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin yüzde 99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyasının SPK ve Borsa İstanbul A.Ş'ye eş zamanlı olarak teslim edildiği hususu 12.05.2023 tarihli özel durum sçıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin yüzde 99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş'nin halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak SPK düzenlemeleri uyarınca SPK'ya yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, 09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı SPK bülteninde ilan edilmiştir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.''

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

Enerya Enerji halka arz hisse fiyatı 88,76 TL olarak belirlendi.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Enerya Enerji halka arz 39,000,000 adet payını, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş liderliğinde, 88,76 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı SPK bülteninde ilan edilen Enerya Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı.



