FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Enerya Enerji halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse kodu ve fiyatı!

ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Enerya Enerji halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse kodu ve fiyatı!

10.08.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerya Enerji halka arzın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Enerya Enerji halka arz ediliyor. Bu gelişme sonrası Enerya Enerji halka arz tarihi, ne zaman borsada işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı araştırmaları yoğunlaştı. Peki, Enerya Enerji halka arz ne zaman? Enerya Enerji halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse kodu ve fiyatı nedir?

ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Enerya Enerji halka arz eşit mi, oransal mı? İşte hisse kodu ve fiyatı!

Enerya Enerji halka arzı ilan edildi. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden süreçle ilgili detayları paylaşıldı. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte Enerya Enerji halka arz ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz tarihi henüz belli olmadı.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin yüzde 99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyasının SPK ve Borsa İstanbul A.Ş'ye eş zamanlı olarak teslim edildiği hususu 12.05.2023 tarihli özel durum sçıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin yüzde 99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş'nin halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak SPK düzenlemeleri uyarınca SPK'ya yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, 09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı SPK bülteninde ilan edilmiştir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.''

borsa ist

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

Enerya Enerji halka arz hisse fiyatı 88,76 TL olarak belirlendi.

borsa istanbul

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Enerya Enerji halka arz 39,000,000 adet payını, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş liderliğinde, 88,76 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

borsa-istanbul-milyoner

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı SPK bülteninde ilan edilen Enerya Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın piyasası bu haberi bekliyordu! ABD enflasyonu Temmuz için belli olduAltın piyasası bu haberi bekliyordu! ABD enflasyonu Temmuz için belli oldu
Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu: Yatırımcıya güven verecek açıklama gelmişti! 'Normlara uygun politika...'Mehmet Şimşek'ten Moody's yorumu: Yatırımcıya güven verecek açıklama gelmişti! 'Normlara uygun politika...'
Çin'den Türkiye kararı: Büyük ölçüde...Çin'den Türkiye kararı: Büyük ölçüde...
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Kimse bir şey yapamadı! Köpek balığı saldırısında bacağı koptu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.