Enerya Enerji hissesi halka arz oldu. Şirket 14-15-16 Ağustos 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayarak borsaya merhaba dedi. 88,76 TL fiyat ile talep toplayan Enerji Şirketinin halka arz büyüklüğü 3.461.640.000 TL olarak açıklandı. Şimdi ise ENERYA ENERJİ hisse borsada ne zaman işlem görecek? Enerya Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

**ENERYA ENERJİ HİSSE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

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ENERYA ENERJİ hissenin Borsa İstanbul işlem tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enerya Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Buna göre sonuçların 17-21 Ağustos 2023 tarihleri arasında açıkanacağı tahmin ediliyor.

ENERYA ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

Enerya Enerji hisse kodu #EYNR olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Enerya Enerji halka arzı ''Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Enerya Enerji hisse fiyatı 88,76 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Sermaye artırımı 25 milyon, ortak satışı 14 milyon olarak belirlendi.

ENERYA ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Enerya Enerji'nin halka arz açıklık oranı yüzde 26,90'dır. Toplamda 39 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Şirketin halka arz büyüklüğü 3, 4 Milyar TL olacak.

