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Enerya halka arz ne zaman? Enerya Enerji kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? Talep toplama başladı

14.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerya Enerji halka arz talep toplama işlemleri başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Enerya Enerji halka arz ediliyor. Birçok kişi internette "2023 Enerya halka arz ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Enerya Enerji kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte, detaylar...

Enerya halka arz ne zaman? Enerya Enerji kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? Talep toplama başladı

Enerya Enerji halka arzı ilan edildi. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden süreçle ilgili detaylara yer verildi. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar Enerya Enerji hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte, Enerya Enerji halka arz talep toplama işlemlerine ilişkin merak edilenler...

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Enerya Enerji halka arz 14 – 15 – 16 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ENERYA ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

Enerya Enerji halka arz hisse fiyatı 88,76 TL olarak belirlendi.

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ENERYA ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Enerya Enerji halka arz 39,000,000 adet payını, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş liderliğinde, 88,76 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

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ENERYA ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı SPK bülteninde ilan edilen Enerya Enerji'nin borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
enerya

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