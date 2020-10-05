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Enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistler eylül enflasyon verisini değerlendirdi! Yıl sonu enflasyon ne olur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi vatandaşlar tarafından gelecek aylara dair enflasyon ne kadar olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Enflasyon eylül ayında %0,97 arttı, yıllık bazda ise %11,75 oldu. Ekonomistler eylül enflasyon verisini değerlendirdi. Eylülde enflasyonun piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğini belirtti. Peki, yıl sonu enflasyon ne olur? İşte enflasyon oranları 2020 eylül ve enflasyonla ilgili tüm merak edilenler…

Enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistler eylül enflasyon verisini değerlendirdi! Yıl sonu enflasyon ne olur?

Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık %0,97, yıllık ise %11,75 artış ile AA Finans Anketi’ne katılan ekonomistlerin sırasıyla %1,38 ve %12,20 olan beklentilerinin altında kalmış oldu. TÜFE, geçen ay %0,97’lik artış ile son 3 senenin en düşük eylül ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, yaptığı değerlendirmelerde TÜFE’nin %0,97 artış ile piyasa beklentisinin altında olduğunu söyledi. Peki, yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? İşte ekonomistlerin enflasyon yorumları ve tüm merak edilenler...

ENFLASYON ORANLARI 2020 EYLÜL

Enflasyon oranları açıklandıktan sonra vatandaşlar tarafından ekonomistlerin yaptığı enflasyon yorumları merak edilmeye başlandı. Geçen sene eylülde %0,99 artış olduğunu anımsatan Bürümcekçi, 2003 senesi bazlı endeksin eylül ayları tarihsel ortalamasının da %1,12 artış ile bu sene için baz etkisinin hafif aleyte olduğuna işaret ettiğini aktardı. Enflasyonun geçtiğimiz seneye göre hafif gerilemiş olmasına da değinen Bürümcekçi, bunda konut ve ulaştırma hizmetlerindeki KDV indirimi ile giyim grubu fiyatlarının belirgin şekilde etkili olduğunu belirtti.

Buna rağmen iç talebe ve kura hassas olan çok sayıda grupta yüksek fiyat artışlarının da gözlendiğini dile getiren Bürümcekçi, eylül ayında enerji grubunda %0,5 ile geçen senenin çok altında artış olduğunu, giyim fiyatlarının da mevsimlik değişimin %0,03 düşüşle geçen senenin artışının tersi yönde olmasının yıllık enflasyon rakamlarının aşağıya çektiğini aktardı. Aynı zamanda Haluk Bürümcekçi, geçen sene eylülde işlenmemiş gıda fiyatlarının aylık olarak %2 düştüğünü, bu sene ise %0,2 azalış gösterdiğini dile getirdi. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun %15,4 seviyesinden %17,5’e çıktığının ve işlenmiş gıda fiyatlarının yıllık artışının da %12,8’e gerilediğini belirten Bürümcekçi, bu yüzden gıda fiyatlarındaki yıllık artış hızının %14,9’a çıktığını ve Enflasyon Raporu gıda fiyatı yeni varsayımının üstünde kaldığını söyledi.

Bürümcekçi, endeks tarihindeki ortalama yıllık artışın %10 civarında olduğu gıda fiyatlarının 2020 senesindeki seyrinin, TCMB’nin %10,5 olarak revize etmiş olduğu gıda fiyat varsayımı altında %8,9 olarak öngördüğü yıl sonu enflasyon tahmininden sapma konusunda önemli belirleyici faktörlerden bir tanesi olacağını belirtti. Aynı zamanda Bürümcekçi, Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyon tahmininin %10,5’e yükseltildiğinin izlendiğini aktardı. Vatandaşlar tarafından yıl sonu enflasyon tahmini de merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından sorulan enflasyon kaç sorusu yanıt bulduktan sonra şimdi de gelecek aylara dair tahminler araştırılıyor.

YIL SONU ENFLASYON NE OLUR?

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, eylül ayı sonunda önceki ayla kıyaslandığı zaman 0,02 puan azalış ile %11,75’e gerileyen senelik TÜFE’nin, Enflasyon Raporu’ndaki yıl sonu TCMB tahmininin (%8,9) ve enflasyon hedefinin (%5) etrafındaki belirsizlik aralığının yukarısında oluştuğuna da vurgu yaptı. Gelecek dönem seyri bakımından da gıda fiyatlarının oynaklığı ve belirsizliği haricinden, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümünün, döviz kuru hareketlerinin ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üstündeki risklere dair yönü belirleyebileceği yönünde tahminlerde bulundu. Yıl sonu enflasyon oranları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bürümcekçi, TL değer kaybının daha belirgin bir kur atağına dönüşmediği halde enflasyon oranı olarak yılı &12-12,5 aralığında bitirmenin olası göründüğünü belirtti. Aynı zamanda manşet enflasyonda %12 civarındaki seyrin devamlılığının dile getirdi.

Bunun yanı sıra Bürümcekçi, Merkez Bankası’nın likidite politikasıyla ek sıkılaştırmasının yeterli olmaması durumunda politika faizinin yeniden artabileceğini aktardı. Ayrıca Bürümcekçi yaptığı değerlendirmelerde, gelecek enflasyon beklentisi ve Türkiye’nin risk primini yansıtan CDS oranlarının yüksekliğini koruması ve TL’de değer kaybı baskısının devam etmesi halinde ekim toplantısında politika faizinde ilave sıkılaşmanın da söz konusu olabileceğine dair görüşlerini belirtti.

ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Enflasyon Eylül 2020 rakamları açıklandıktan sonra TSKB ekonomisti Şakir Turan da enflasyon ile alakalı gelişmelere dair hazırlamış olduğu raporda, eylülde TÜFE’nin ağustosta olduğu gibi beklentilerin biraz altında kaldığını belirtti. Turan, eylülde KDV indirimiyle eğitim grubunda fiyatların hafif şekilde gerilediğini kaydetti. Hizmet sektöründe fiyat ayarlamalarının geçmiş sene ortalamalarının altında kaldığını, mal fiyatlarında döviz kurundaki yükselişlerin etkisinin görüldüğünü aktardı.

Turan, maliyetler üzerindeki yüksek artış ve yüksek gıda enflasyonunun, fiyat davranışlarını ve beklentileri olumsuz yönde etkileyebilecek ikincil riskleri desteklediğini belirtti. Bununla alakalı olarak da orta vadede beklenen kademeli iyileşmesi sınırlandırabileceğine dair tahminde bulundu. Orta vadede yıllık enflasyona dair de enflasyon yorumu yapan Turan, gelecek dönemde talep koşullarının enflasyondaki yükselişi sınırlayabilecek olmasına rağmen uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklık kaynaklı olarak orta vadede yıllık enflasyonun çift haneli seviyelerde kalabileceğini tahmin ettikleri yönünde değerlendirmede bulundu.

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