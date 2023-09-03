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ENFLASYON ORANI 2023 AĞUSTOS AYI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler TÜİK'te!

03.09.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından yapılacak. Kira zam oranı ile memur ve emekli maaşı gibi birçok kaleme yön verecek olan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu rakamlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) verileri büyük önem arz ediyor. Yükselen enflasyon nedeniyle alınan kira artış sınırı uygulaması da sürüyor. Peki, Ağustos ayı 2023 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı ne olur?

ENFLASYON ORANI 2023 AĞUSTOS AYI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Gözler TÜİK'te!

Enflasyon oranı açıklaması için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasında. TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre Temmuz'da yıllık enflasyon yüzde 47.83 olmuştu. Yapılan açıklamada TÜFE aylık bazda yüzde 9.49 olarak duyurulmuştu. TÜİK TÜFE'deki (2003=100) değişimin bu senenin Temmuz ayında bir önceki aya göre yüze 9,49, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 31,14, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu. Ağustos ayı enflasyon oranı beklenti anketi yayımlandı. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih ve saat...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından paylaşılıyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü açıklanacak.

2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı enflasyon oranı 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından paylaşılacak.

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

TEMMUZ ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 47,83, aylık yüzde 9,49 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde3,92 oldu.

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Enflasyon oranı tüik

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