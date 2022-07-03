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Enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

03.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere 2022 Haziran enflasyon oranı, emekli ve memur zam oranı hakkında bilgi verecek. Bu kapsamda gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan 2022 Haziran enflasyon oranına çevrildi. Peki enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Her ayın enflasyon oranı bir sonraki ay açıklanıyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi kişilerin temmuz zammı şekillenecek. Peki enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2022 Haziran enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi belli olacak. Sonuçlar 10.00'da duyurulacak. Bunun ardından maaş artışları belli olacak.

ENFLASYON VERİLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Enflasyon beklentisi ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Son verilere bakıldığında ise mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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