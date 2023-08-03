ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! 2023 Temmuz ayı TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar oldu?

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Birçok zam da bu rakamlara göre belirleniyor. En son temmuz ayında açıklanan haziran enflasyon oranı ile memur ve emekli zam oranı netlik kazandı. Bugün ise temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, enflasyon oranı ne kadar oldu?

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.

