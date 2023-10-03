ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI: 3 Ekim 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın alış - satış fiyatı TÜİK tarafından son dakika olarak yapılacak 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklaması öncesi merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında altın fiyatlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki senenin Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. TEFE TÜFE ile TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. İşte 3 Ekim 2023 Salı günü enflasyon oranı öncesi altın alış - satış fiyatında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (3 EKİM 2023)

Altın fiyatları, 3 Ekim 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.613,17 TL üzerinden yapan gram altın 1.609,40 liradan alınıyor, 1.609,69 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 10.940,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.736,00 liradan alınıyor, 11.916,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.492.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.385,00 liradan alınıyor, 5.481,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.746,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ekim itibarıyla 2.684,00 liradan alınıyor, 2.740,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 3 Ekim günü 10.653.31 alış, 11.860.62 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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