ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI: 3 Ekim 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın alış - satış fiyatı TÜİK tarafından son dakika olarak yapılacak 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklaması öncesi merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında altın fiyatlarını araştırıyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki senenin Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. TEFE TÜFE ile TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. İşte 3 Ekim 2023 Salı günü enflasyon oranı öncesi altın alış - satış fiyatında son durum...
Altın fiyatları, 3 Ekim 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.613,17 TL üzerinden yapan gram altın 1.609,40 liradan alınıyor, 1.609,69 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 10.940,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.736,00 liradan alınıyor, 11.916,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 5.492.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.385,00 liradan alınıyor, 5.481,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 2.746,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 3 Ekim itibarıyla 2.684,00 liradan alınıyor, 2.740,00 liradan satılıyor.
Tam altın 3 Ekim günü 10.653.31 alış, 11.860.62 TL satış fiyatından el değiştiriyor.