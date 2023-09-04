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  4. ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 4 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Gözler TÜİK'te!

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 4 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Gözler TÜİK'te!

04.09.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, Ağustos ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması öncesi yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yapılacak olan açıklama kira zam oranı ile memur ve emekli maaşı gibi birçok kaleme yön verecek. Bilindiği üzere yükselen enflasyon nedeniyle alınan kira artış sınırı uygulaması da sürüyor. Peki bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi günü TÜİK enflasyon oranı öncesi altın fiyatı...

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 4 Eylül 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Gözler TÜİK'te!

Güncel altın fiyatları saat 10.00'da TÜİK'ten gelecek olan enflasyon oranı açıklaması öncesi haftanın ilk işlem gününde merak edildi. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel rakamlara ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum...

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BUGÜN AÇIKLANIYOR

Enflasyon oranı her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından paylaşılıyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) saat 10.00'da açıklanacak.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.665,01 TL üzerinden yapan gram altın 1.669,09 liradan alınıyor, 1.669,33 liradan satılıyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.094,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.010,00 liradan alınıyor, 11.147,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.568.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.522,00 liradan alınıyor, 5.595,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.784,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Eylül itibarıyla 2.752,00 liradan alınıyor, 2.798,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 4 Eylül günü 10.871.06 TL alış, 11.091,94 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

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