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ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 3 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

03.10.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Enflasyon oranı öncesi dolar alış - satış fiyatında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ağustos'ta yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki senenin Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. Şimdi gözler TÜİK'in 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklamasında. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 3 Ekim 2023 Salı günü enflasyon oranı öncesi dolar ve euro alış - satış fiyatı...

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 3 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar alış - satış fiyatı TÜİK tarafından son dakika olarak yapılacak 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklaması öncesi merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında euro ve dolar alış - satış fiyatını araştırıyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon, bir önceki senenin Ağustos ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. TEFE TÜFE ile TÜİK 2023 Eylül ayı enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. İşte 3 Ekim 2023 Salı günü enflasyon oranı öncesi dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR? (3 EKİM 2023 SALI)

Dolar son kapanışını 27.5037 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.4987 liradan, satış fiyatı ise 27.5089 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.43'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8110 TL'den yapan euro şu anda 28.7885 TL alış ve 28.8337 TL satış fiyatına sahip.

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı açıklaması TÜİK tarafından her ayın 3'ünde yapılıyor.

Eylül ayı enflasyon rakamları bugün (3 Ekim 2023 Salı) saat 10.00'da açıklanacak.

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2023 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

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Euro dolar Enflasyon oranı

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