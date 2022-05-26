ENFLASYON ORANLARI! 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlar her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranı için araştırmalara başladı. Enflasyonun yükselip yükselmediği merak edilirken tam olarak tarihi araştırılıyor. Açıklanacak oranlara göre de kira artış oranları yeniden belirlenecek. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca vatandaşın beklediği enflasyon oranlarına dair merak edilenler...

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00’da açıklanacak.

2022 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2022 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, Mayıs ayı anket döneminde 17,57 TL oldu.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

