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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

28.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyon oranı rakamları için bekleyiş sürüyor. Hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının gözü Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022? İşte enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni zam oranlarını öğrenmek isteyen kişiler internette 'Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? ' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı normalde 3 Temmuz'da yapılacaktı. Fakat Pazar gününe denk geldiği için, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık ve aylık bazda enflasyon verilerini duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı oran sonrasında mayıs ayında görülen enflasyon netleşmiş oldu.

Açıklamaya göre aylık enflasyon aylık TÜFE yüzde 2,98 yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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