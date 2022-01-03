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Enflasyon rakamları belli oluyor! İşçi, memur, emekli herkesin gözü orada…

03.01.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı enflasyon rakamları bugün belli oluyor. İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda olacak. TÜİK tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı da netleşecek. Son dakika açıklamasıyla birlikte bu rakam, işçi, memur ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarına yapılacak zam oranlarında belirleyici olacak.

Enflasyon rakamları belli oluyor! İşçi, memur, emekli herkesin gözü orada…

Son dakika haberleri... İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, bugün TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı verisiyle netleşecek. Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek.

Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

TEMMUZ-KASIM DÖNEMİ ENFLASYON YÜZDE 10,4

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu.

Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.


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2022 emekli ve memur zammı belli oluyor! 2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ekonomi
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