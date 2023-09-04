ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK’te! Ağustos ayı enflasyonu bugün açıklanıyor: En düşük memur maaşında 32.297 TL’lik hesap

Son dakika haberi: Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti. Bugün, yılın 8. enflasyon verilerini oluşturacak olan Ağustos ayı enflasyon rakamları saat 10.00’da açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Ağustos'ta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM İÇİN HESAPLAR YAPILDI

Tüketici Fiyat Endeksi, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayında yapılan zamma yüzde 19,77 oranında etkilemişti. Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025'i kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararları'nı yazılı açıklamayla duyurdu. Böylece Ocak 2024 memur zammı ve emekli maaşı zammı için oranlar da ortaya çıktı.

Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10'luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5'lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30'luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 46,81 ARTACAK

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.

399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanı 2024'ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025'in ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Memur zammının ardından gözler milyonlarca SGK, Bağ-Kur emeklisinin aylıklarında yapılacak artışa çevrildi. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor.

Merkez Bankası'nın yılsonu tahminine göre enflasyon yüzde 62 olursa Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekliler yüzde 35.25'lik artışı cebine koymuş bulunuyor. Emekliye zamda prim-aylık dengesizliği giderilecek, 7500 lira olan en düşük emekli aylığı yükseltilecek. Cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SGK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

Aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak.



