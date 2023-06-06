Enflasyonda ‘bedelsiz doğal gaz’ gündem olmuştu: Merkez Bankası’ndan kritik rapor: ‘Belirgin bir etki…’

Dün açıklanan ve aylık bazda artış 0,04 olan Mayıs enflasyonuna ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Hesaplamada dikkate alınmayan ‘bedava doğal gaz’ın enflasyondaki etkisi sosyal medyada da çokça konuşulmuştu. Merkez Bankası’nın raporunda konuya ilişkin önemli ifadeler yer aldı.

Bedelsiz doğalgazın belirgin düşürücü etki yaptığını vurgulayan banka gıda fiyatlarının 2023'ün ilk aylarına göre daha olumlu olduğunun altını çizdi. Açıklamada "Mayıs ayında, meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur" dendi.

"GIDA FİYATLARI DAHA OLUMLU"

Bu dönemde, yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde yükselirken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilediği belirtildi.

Gıda fiyatlarının Mayıs ayında yılın ilk aylarına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediği belirtilerek "Temel mal grubu enflasyonundaki artışta, yöntem değişikliği sonucu yeni sezon geçişinin mayıs ayına kaydığı giyim ve ayakkabı alt grubunun yanı sıra otomobil kaleminin sürüklediği dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık yükseliş mayıs ayında güçlenirken, artışların grup geneline yayıldığı izlenmiştir." ifadeleri yer aldı



