FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmak isteyen engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu desteklemek ve sosyal rehabilitasyonlarını güçlendirmek amacıyla “Engelsiz İşgücü Uyum Programı”nı başlattı. Program, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde 81 ilde uygulanmaya başladı. Bakan Vedat Işıkhan, “Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız” sözlerini kullandı.

Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan'dan açıklama
Ezgi Sivritepe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın öncülüğünde hayata geçirilen program; çalışmak isteyen engellilere bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefliyor. Yeşil dönüşüm, sosyal hizmetler, tarihi ve kültürel faaliyetler ile kamu kurumlarının diğer destek faaliyetlerini kapsayan program, engelli vatandaşlara önemli katkılar sağlayacak.

Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan dan açıklama 1

Programa dahil olan çalışmak isteyen engelli vatandaşlara iş sağlığı ve güvenliği, bağımlılıkla mücadele, iş arama becerisinin geliştirilmesi, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi, kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim, finansal okuryazarlık konularında eğitim verilecek. Böylece katılımcılara yeni beceriler kazanma, sosyal hayata katılma, çalışma disiplinini geliştirme imkânı sunulacak. Ayrıca engelli vatandaşların kendilerini işgücü piyasasında denemeleri için bir fırsat sağlayacak. 
 Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan dan açıklama 2

ENGELSİZ İŞKUR İLE KOLAY ERİŞİM

Programın uygulayıcısı İŞKUR olacak ve başvurular İŞKUR platformu üzerinden alınacak. Programa başvuru yapmak isteyen, İŞKUR'a kayıtlı olan ve katılım şartlarını sağlayan engelli vatandaşlar,  81 ilde açılacak ilanların yayınlanacağı engelsiz.iskur.gov.tr adresinde yer alan Engelsiz İUP Başvurusu butonu üzerinden bulundukları ilde açılan ilanları listeleyip başvuru yapabilecek. Ayrıca programdan engelliler ya da istemeleri halinde başvuru ve katılım şartlarını sağlayan engellilerin anne veya babaları yararlanabilecek. Programdan 10 bin engelli vatandaşın faydalanması hedefleniyor.
 Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan dan açıklama 3

PROGRAMIN DETAYLARI

Toplam program süresi azami 10 olarak belirlenen EngelsizİUP katılımcılarına, ilk dört hafta haftada 37,5 saat ve beş gün, devam eden haftalarda ise haftada en fazla 22,5 saat ve üç gün işgücü uyum programı uygulanacak olup istihdam piyasasına uyum süreçlerinde çalışma alışkanlığı kazandırılacak.

Programda katılımcılara her bir katılım günü için 1.083 TL cep harçlığı toplamda 14 gün için 15.162 TL’ye kadar ödeme yapılacak. Programa katılanların engelli maaşları ve bakım aylıkları kesilmeyecek.

Başvuru şartları ve detaylarına ise İŞKUR internet adresinden ulaşılabilecek. 
 Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan dan açıklama 4
 

ENGELSİZ İŞKUR'DA NELER VAR?

Engelsiz İŞKUR platformu, engelli vatandaşların işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak ve sosyal rehabilitasyonlarını desteklemek için özel olarak tasarlanmış,tüm engelli vatandaşı kapsayan, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir platformdur. Platformda sunulan hizmetler, engellilerin istihdam süreçlerini kolaylaştırmak ve toplumsal katılımlarını artırmak için geniş olanaklar sunuyor. Bunlardan bazıları;

Engelli İş Koçluğu: Engellilere özel iş koçları aracılığıyla birebir rehberlik hizmeti sunuluyor. İş koçları, onlarınyetkinliklerini ve ilgi alanlarını değerlendirerek uygun iş fırsatlarına yönlendiriyor, kariyer planlamasında destek sağlıyor.

Engelli Hibe Desteği Projeleri: Engellilerin kendi işlerini kurmaları için hibe destek programları tanıtılıyor. Bu projeler, girişimci engellilerin ekonomik bağımsızlık kazanmasına olanak tanıyor.

İlan Takibi ve Başvuru: Engelliler, bulundukları ildeki program ilanlarını kolayca görüntüleyip başvuru yapabiliyor. Platform, ilanlara hızlı erişim ve başvuru süreçlerinde rehberlik sunuyor.

Mesleki Eğitim ve Rehberlik: İş arama süreçlerinde destek, mesleki eğitimler ve sosyal rehabilitasyon odaklı programlar, engellilerin işgücü piyasasına hazırlanmasını sağlıyor.

Engelli Aday Havuz Sistemi: İşverenlerin engelli adaylara kolayca ulaşabilmesi için oluşturulan bir sistemle, engellilerin öz geçmişleri işverenlerle eşleştiriliyor. Bu sistem, uygun iş fırsatlarının engellilere ulaşmasını hızlandırıyor.
Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan dan açıklama 5

Engellilere Yönelik Etkinlikler: Platform, engellilerin sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmek için düzenlenen seminerler, atölyeler ve farkındalık etkinliklerini duyuruyor

Engelli İstihdamında Başarılı İşverenlerin Tanıtımı: Engelli istihdamında örnek teşkil eden işverenler platformda öne çıkarılıyor. Bu, diğer işverenleri engelli istihdamı konusunda teşvik ediyor ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlıyor.

İstatistikler ve Bilgilendirme: Platform, engelli istihdamına ilişkin güncel istatistikleri ve analizleri paylaşarak hem iş arayanları hem de işverenleri bilgilendiriyor. Ayrıca başvuru şartları, süreçler ve program detayları hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor.

Engelsiz İŞKUR, engellilerin işgücü piyasasına katılımını artırmak ve sosyal rehabilitasyonlarını desteklemek için onların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış olup, kullanıcıların web sitesinde kolayca gezinmesine olanak tanıyor. 
Konu ile ilgili Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Engelsiz İŞKUR hayata geçirildi! Programın detayları belli oldu, Bakan Işıkhan dan açıklama 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ...Bakan Uraloğlu duyurdu! 794 futbol sahası büyüklüğünde çelik ağ...
Ücretsiz HGS ve otopark isteyenler için iki bankadan hamle geldi!Ücretsiz HGS ve otopark isteyenler için iki bankadan hamle geldi!

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak!

1 Ağustos itibarıyla 7 bin TL olacak!

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Yangın bölgesinde şüpheli hareket! Üzerinden çıkanlar 'pes' dedirtti

Yangın bölgesinde şüpheli hareket! Üzerinden çıkanlar 'pes' dedirtti

ÖTV artışıyla ikinci el fiyatları yükseldi! 1 ayda 1,5 milyon TL fark... Lüks SUV'larla yarışıyor

ÖTV artışıyla ikinci el fiyatları yükseldi! 1 ayda 1,5 milyon TL fark... Lüks SUV'larla yarışıyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.