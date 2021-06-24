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EPGİS duyurdu: Motorine ÖTV düzenlemesi ile bu gece zam geldi

24.06.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine bu gece yarısı geçerli olmak üzere 22 kuruş zam geldi. Ancak pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS duyurdu: Motorine ÖTV düzenlemesi ile bu gece zam geldi

Motorine bu gece yarısı geçerli olmak üzere 22 kuruş zam geldi. Ancak pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS DUYURDU

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 24/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 22 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Super uçuyoruz, şahlaniyoruz,...az kaldi sostal patlama yakindir rabbim muhafaza eylesin.. Gidişat hayra alamet değil. Yukaridan aşağıdan yolun sonu gözüküyor.
Allah'ım zarar bizlere dokundu. Halimizi sana arz ediyoruz. Her şeyin doğrusunu tek bilen sensin.

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