EPGİS duyurdu: Motorine ÖTV düzenlemesi ile bu gece zam geldi

Motorine bu gece yarısı geçerli olmak üzere 22 kuruş zam geldi. Ancak pompa fiyatlarına yansımayacak.
EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 24/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 22 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) June 23, 2021
24/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 22 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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