EPGİS duyurdu: Motorine ÖTV düzenlemesi ile bu gece zam geldi

Motorine bu gece yarısı geçerli olmak üzere 22 kuruş zam geldi. Ancak pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS DUYURDU

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 24/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 22 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



24/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 22 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS (@trepgis) June 23, 2021



