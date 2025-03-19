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Ercan Saatçi'nin gözaltı sebebi belli oldu! 2020 yılında 3 ihale: Toplam 30 milyon lira

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
19.03.2025 16:56
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Bu sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'den fazla isim için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Ercan Saatçi'nin de olması dikkat çekmişti. Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu. 2020 yılına ait 3 ihale ve detayları ortaya çıktı.

Ercan Saatçi'nin gözaltı sebebi belli oldu! 2020 yılında 3 ihale: Toplam 30 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden biri de ünlü sanatçı Ercan Saatçi oldu.

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ERCAN SAATÇİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı sosyal medyada merak konusu olurken, Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ortaya çıktı.

İHALELER BELLİ OLDU

Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu şirketin İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'den aldığı ihaleler şunlardı:

-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Tekstil Ürünleri ve Bayrak Temini Hizmet Alımı İşi

-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Broşürlerin Baskıları Hizmet Alımı İşi

-Organizasyon Kapsamında Muhtelif Katalog, Bülten ve Dergilerin Basımı Hizmet Alımı İşi

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ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968’de İstanbul’da doğan Ercan Saatçi, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gördüğü dönemde Sabri Süha Ansen’den keman dersleri aldı.

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken, TRT Eurovision finallerine katılma hakkı kazandı. Aynı yıl, İTÜ'de düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” şarkısıyla birincilik elde etti.

1990’da TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda Özdemir Erdoğan birinci olurken, Ercan Saatçi üçüncülük kazandı. Aynı yıl, İzel-Çelik-Ercan grubunu kurarak müzik kariyerinde önemli bir adım attı. Daha sonra, Grup Vitamin ile çalışarak iki albüm yayınladı.

Ercan Saatçi neden gözaltına alındı? Ercan Saatçi neden gözaltına alındı?

Çelik Erişçi’nin 1992’de gruptan ayrılmasıyla, 1993 yılında İzel-Ercan olarak “İşte Yeniden” albümünü çıkardı. Kariyeri boyunca 600’e yakın şarkı sözü yazan ve 400’ü aşkın beste yapan Saatçi, Doğan Müzik Company’den (DMC) ayrılarak Rec by Saatchi isimli kendi müzik şirketini kurdu.

Ercan Saatçi Hangi Programlarda Yer Aldı?
Müzik kariyerinin yanı sıra birçok yarışma programında jüri üyeliği yaptı:

2003-2004: Popstar ve Türkstar jüri üyesi

2006: Star Avı yarışmasında jüri üyesi

2008: Alaturka Solist yarışmasında jüri üyesi

2020: Çok Akustik programını sundu

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı İstanbul ihale Ercan Saatçi
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